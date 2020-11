Statystyki meczu z Piastem

W meczu z Piastem legioniści utrzymywali się przy piłce przez 62% czasu gry. "Wojskowi" oddali zdecydowanie więcej strzałów, lepiej radzili sobie w pojedynkach a jedynie zremisowali. Zespół Czesława Michniewicza przebiegł 111 km, zanotował więcej sprintów, a najszybszy na murawie był Filip Mladenović. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Trampek - 40 minut temu, *.125.111 Statystyki / jeżeli są skrupulatne / pokazują nad czym SZCZEGÓLNIE trzeba na treningach pracować . Miejmy nadzieje ,że "sztab trenerski" odczyta statystyki w sposób właściwy i podejmie decyzje odnośnie SZCZEGÓŁÓW tego nad czym trzeba na treningach pracować . odpowiedz

Krzysztof - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rzeczywiście statystyki są przygniatające ale co z tego jak te jełopy zremisowały odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.