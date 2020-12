Oceny legionistów za mecz z Piastem

Najwyższą ocenę za niedzielny mecz z Piastem otrzymał Bartosz Kapustka. Występ pomocnika oceniliście na 4,0 w skali 1-6. Najniższą ocenę uzyskał Artur Jędrzejczyk - 2,3. W sumie oceniało 677 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1. Kapustka 4,0 Mladenović 3,6 Karbownik 3,6 Luquinhas 3,6 Juranović 3,3 Andre Martins 3,3 Pekhart 3,1 Lewczuk 3,0 Wszołek 2,8 Boruc 2,8 Antolić 2,6 Slisz 2,5 Jędrzejczyk 2,3

johnny - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mladenović za to, że wystawił piłkę Świerczokowi na strzał na 2:2 to powinien dostac 2. odpowiedz

Raf - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @johnny: przewiń pieluszkę bo masz mokrą.... odpowiedz

