Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 28 listopada 2020 r. 20:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Bardzo udana była sobota dla wszystkich drużyn młodzieżowych Akademii. Juniorzy młodsi (U17) pokonali 6-1 Motor Lublin. Gracze o rok młodsi wygrali 6-4 z silnym Rakowem Częstochowa, choć pierwsze, bardzo trudne pół godziny meczu zupełnie tego nie zapowiadało; nasi gracze zdołali jednak odrobić dwubramkową stratę, i to z nawiązką. Dobrze w meczach z Rakowem zaprezentowali się piłkarze z zespołów U12 i U13. Legia U15 wygrała 4-2 z STF Champion Warszawa U16.



Sparing: Legia U17 6-1 (5-0) Motor Lublin U17

Gole:

1-0 18 min. gol samobójczy (as. Jordan Majchrzak)

2-0 22 min. Jordan Majchrzak (as. gr. testowany)

3-0 28 min. Jordan Majchrzak (głową, as. Dawid Kiedrowicz)

4-0 37 min. Jordan Majchrzak (as. Bartosz Dziemidowicz)

5-0 41 min. Maddox Sobociński (dobitka strzału Jakuba Rutkowskiego)

5-1 55 min. Oskar Gede

6-1 60 min. Dawid Kiedrowicz b.a. (po akcji Bartosza Dziemidowicza)



Strzały (celne): Legia 20 (15) - Motor 6 (3)



Legia: Jan Sobczuk [05] (46' Tomasz Zieliński [05]) - Patryk Winiarski, Patryk Bek, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski - Kacper Knera (46' Bartosz Mikołajczyk [05]), gr. testowany, Maddox Sobociński - Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak (46' Bartosz Krasuski [05]), Bartosz Dziemidowicz

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 6-4 (2-2) Raków Częstochowa U16

Gole:

0-1 3 min. Patryk Malamis

0-2 13 min. Adrian Filipiak b.a.

1-2 38 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Rojkowicz)

2-2 41 min. Maksymilian Stangret b.a. (po przechwycie)

3-2 52 min. Szymon Siodłowski (as. Maciej Bochniak)

4-2 58 min. Szymon Siodłowski (as. Maciej Bochniak)

4-3 60 min. Patryk Malamis

5-3 73 min. Szymon Siodłowski (as.)

5-4 81 min. Bartosz Laskowski

6-4 83 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Siodłowski)



Strzały (celne) - I połowa: Legia 3 (3) - Raków 17 (9)

Strzały (celne) - II połowa: Legia 10 (6) - Raków 8 (4)



W 44. minucie Hubert Nowak obronił rzut karny



Legia: Hubert Nowak [06] - Kacper Stankiewicz, Ignacy Morawski, Hubert Ogórek (46' Igor Szostek), Lucio Ceci - Oskar Lachowicz (Kpt), Kacper Rojkowski (46' Szymon Siodłowski), Szymon Grączewski - Filip Borowski (46' Szymon Siodłowski), Maksymilian Stangret, Maciej Bochniak

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Maciej Bąbel



Legia U15 4-2 (1-0) STF Champion Warszawa U16

Gole:

1-0 3 min. Tomasz Rojkowski (as. Piotr Zieliński)

2-0 43 min. Karol Kosiorek (as. Tomasz Rojkowski)

2-1 58 min. Filip Składowski

2-2 70 min. Kacper Bojańczyk

3-2 74 min. Piotr Zieliński (ind. akcja po dograniu od Jakuba Żewłakowa)

4-2 80 min. Karol Kosiorek (as. Piotr Zieliński)



Strzały (celne): Legia 32 (14) - Champion 18 (9)



Legia: Michał Malinowski - Oliwier Olewiński (Kpt), Rafał Boczoń, Wojciech Gan, Jakub Grzejszczak - Karol Kosiorek, Kajetan Pysz, Roman Żuk, Piotr Zieliński (41' Jakub Chodkowski), Jakub Kowalski (41' Jakub Żewłakow) + zmiany powrotne

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Sparing: Raków Częstochowa 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maksymilian Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Maciej Chojnowski, Mikołaj Jasiński, Marcel Kiełbasiński, Piotr Bzducha, Daniel Wyrozumski, Norbert Merchel [99], Bartłomiej Leszczyński, Artur Sikorski, Adam Niewiadomski



Sparing: Raków Częstochowa 09 - Legia U12



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Jakub Piaseczny, Piotr Bartnicki, Vincent Ziętek, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Badowski [00], Wojciech Paczosa, Kacper Ziółkowski, Ksawery Kopeć, Olivier Ziembicki

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski