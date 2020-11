O Puchar Prezydenta W-wy

Legia Warszawa 92-85 BK Pardubice. Legioniści w finale

Sobota, 28 listopada 2020 r. 22:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii zagrają w finale międzynarodowego turnieju o Puchar Prezydenta m.st. Warszawa, który rozgrywany jest na Bemowie w przerwie na mecze koszykarskiej reprezentacji Polski. Legioniści grając z mocno rezerwowym składzie, pewnie pokonali czeski BK JIP Pardubice 92-85, po trzech kwartach mając 22 punkty przewagi. W niedzielę o 17:30 legioniści zagrają w finale ze Stalą Ostrów, która była wyraźnie lepsza od NH Ostrava (82-51).



Legia w meczu z Pardubicami zagrała bez Karolaka, Konopatzkiego, Watsona (kontuzje) oraz Morrisa (wyleciał do USA do rodziny) i Bibbinsa (oszczędzany przez trenerów). Dzięki temu więcej minut na parkiecie spędzili młodzieżowcy - Kuźkow, Sadowski i Didier-Urbaniak, jak również pozyskany niedawno Nick Neal, który był najlepszym strzelcem naszego zespołu (23 pkt.).



W niedzielę o 14:30 rozpocznie się mecz o 3. miejsce pomiędzy NK Ostrawa i BK Pardubice, z kolei o 17:30 legioniści zagrają ze Stalą Ostrów. Transmisja tego drugiego spotkania w Polsacie Sport News.



Legia Warszawa 92-85 (23-17, 26-20, 23-13, 20-35) BK JIP Pardubice

Legia: Nick Neal 23 (1)*, Grzegorz Kulka 17 (3)*, Dariusz Wyka 15 (3)*, Jakub Sadowski 13, Przemysław Kuźkow 13 (2), Grzegorz Kamiński 5*, Adam Linowski 4 (1)*, Benjamin Didier-Urbaniak 2, Justin Bibbins -, Jakub Karolak (k) -.

trener: Wojciech Kamiński



Pardubice: Thomas Dunans 32 (4)*, Michal Svoboda 13 (3)*, Tomas Tkadlec 13 (3)*, Prokop Slanina (k) 11*, Petr Herman 8*, Vojtech Kalny 2, Tomas Dvorak 2, Ondrej Vycha 2, Jakub Cejka 0, Jan Rolenc 0, Josef Potocek -.

trener: Ken Scalabroni, as. Adam Konvalinka



Sędziowie: Marek Maliszewski, Michał Sosin, Karol Nowak



Mecz bez udziału publiczności