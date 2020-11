Kurs na wygraną Legii, jak na mecz pierwszej w tabeli drużyny z ostatnią, jest całkiem przyzwoity - 1,77 . Bukmacherzy Fortuny szanse na zwycięstwo Piasta ustalili po kursie 5,20 . LEGIA WARSZAWA - PIAST GLIWICE 1 1.77 X 3.85 2 5.20 Ostatnie mecze Legii z Piastem 27.06.2020 - Legia 1-1 Piast 08.03.2020 - Legia 1-2 Piast 06.10.2019 - Piast 2-0 Legia 04.05.2019 - Legia 0-1 Piast Oficjalny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę dla nowych graczy: Pierwszy zakład do 200 PLN bez ryzyka, bonus od pierwszego depozytu aż 2000 PLN + 20 PLN bonusu a rejestrację. Szczegóły oferty Wszystkie kursy na mecz Legia - Piast Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

