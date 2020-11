Wygrana i porażka na koniec sezonu w Poznaniu

Zakończył się sezon 2020 w amp futbol ekstraklasie. Legia już wczoraj zapewniła sobie tytuł mistrza Polski, ale dziś legioniści rozegrali jeszcze dwa ostatnie spotkania podczas czwartego turnieju w Poznaniu. Najpierw nasz zespół wygrał z Widzewem 3-0, zdobywając trzy bramki przed przerwą, a o godzinie 15:20 zakończyło się spotkanie Legii z Wisłą Kraków, w którym nasz zespół doznał drugiej porażki w sezonie (1-2). Legia w obecnym sezonie zdobyła 42 punkty, wygrywając 14 meczów i notując 2 porażki. Wisła Kraków, rozpoczynająca sezon jako Husaria Kraków, zdobyła o pięć punktów od Legii mniej, z bilansem 12 wygranych, 1 remisu i 3 porażek. Legia w całym sezonie zdobyła 47 bramek i straciła 9. Legia Warszawa 3-0 (3-0) Widzew Łódź 1-0 5 min. Mateusz Sadłowski (as. Jakub Kożuch) 2-0 11 min. Jakub Kożuch (bez asysty) 3-0 18 min. Jakub Kożuch (bez asysty) żółte kartki: M. Stoczkiewicz (Widzew) Legia Warszawa 1-2 Wisła Kraków Wyniki pozostałych niedzielnych meczów: Warta Poznań 1-1 (0-1) TSP Podbeskidzie Bielsko-Biała TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 2-4 (1-2) Wisła Kraków Warta Poznań 1-1 (0-0) Widzew Łódź Końcowa kolejność w sezonie 2020: 1. Legia Warszawa 42 pkt. 2. Wisła Kraków 37 pkt. 3. TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 26 pkt. 4. Warta Poznań 7 pkt. 5. Widzew Łódź 1 pkt.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

eLeLeL - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Brawo Panowie! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.