4-7.12: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę przy Łazienkowskiej nasi piłkarze podejmować będą Lechię Gdańsk. Futsaliści z kolei w niedzielę zagrają w Sulejówku (transmisja meczu w Internecie), a nasi koszykarze zagrają w Stargardzie (hala w Szczecinie przeznaczona na szpital polowy) z Kingiem Szczecin (transmisja w Polsacie Sport Extra). Siatkarze Legii po kolejne zwycięstwo pojadą z kolei do Lublina. III-ligowe rezerwy Legii zagrają ostatni w tym roku mecz ligowy w Białej Piskiej. Rozkład jazdy: 05.12 g. 12:00 Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 05.12 g. 13:00 Znicz Biała Piska - Legia II Warszawa 05.12 g. 15:00 UWKS Legia - KS Płudy Warszawa 05.12 g. 17:00 AZS UWM Olsztyn - Legia Warszawa [siatka] 05.12 g. 20:00 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 06.12 g. 12:40 Radomiak Radom - Arka Gdynia 06.12 g. 14:00 Victoria Sulejówek - Legia Warszawa [futsal] 06.12 g. 14:30 FC Utrecht - FC Den Haag 06.12 g. 16:00 Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec 06.12 g. 17:35 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz, Stargard ; Polsat Sport Extra] Młodzież: 05.12 g. 11:00 Legia U16 - UKS Varsovia U17 04 [LTC boisko 6] 05.12 g. 12:00 Escola Varsovia 02/3 - Legia U18 [CLJ U18][ul. Fleminga 2] 05.12 g. 13:00 Legia U17 - Wisła Kraków U17 [LTC boisko 6] 05.12 g. 14:00 APMT Polska - Legia U12 05.12 g. 15:00 Legia U15 - Olimpia Kwakowo 06 [LTC boisko 7] 05.12 g. 15:30 Jagiellonia Białystok 08 - Legia U13 [Białystok] 05.12 g. 17:00 Legia U14 - Hetman Zamość U15 [LTC boisko 7] 06.12 g. 16:00 Legia U10 - Broń Radom U10 [ul. Łazienkowska 3] 06.12 g. 18:00 Legia U11 - UKS Varsovia U11 [ul. Łazienkowska 3] 07.12 g. 18:30 Polonia Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gornik L. 2-2 Zaglebie S. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl FC Utrecht 2-2 FC Den Haag. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Radomiak R. 3-1 Arka G. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-0 Lechia ! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Znicz B.P. 1-3 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Olimpia E. 2-0 Garbarnia K. odpowiedz

