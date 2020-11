Pierwsza bramka Kapustki w Legii

W meczu z Piastem Gliwice swojego pierwszego gola dla Legii zdobył Bartosz Kapustka . Pomocnik wpisał się na listę strzelców w 13. minucie gry, kiedy na raty pokonał Frantiska Placha. Dla 23-latka był to 13 mecz dla "Wojskowych" rozegrany od 13 sierpnia, kiedy podpisał kontrakt z mistrzami Polski. W meczu z zespołem z Gliwic Kapustka spisał się dobrze. Przebiegł również największy dystans, jeśli chodzi o wszystkich graczy gospodarzy.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie byłem fanem jego przyjścia tu, ale dziś dobry mecz. odpowiedz

Ryj - 1 godzinę temu, *.47.148 A co tu komentować... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.