Pierwszy podyktowany rzut karny od lutego

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Ostatnie o co bym podejrzewał Frankowskiego to podyktowanie karnego dla Legii. A tu patrzcie państwo... odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Wolfik: też byłem w ciężkim szoku. Pamiętaj jednak, że Frankowski - "doskonale wytrzymuje presję":) To cytat z Przesmyckiego. A że jest ch...owy, mimo tej decyzji to już inna sprawa. odpowiedz

