O Puchar Prezydenta W-wy

Legia 75-88 Stal Ostrów. Legia druga w turnieju

Niedziela, 29 listopada 2020 r. 19:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii przegrali finałowe spotkanie międzynarodowego turnieju o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy ze Stalą Ostrów 75-88. Legioniści odebrali puchar za zajęcie drugiego miejsca, a najlepszym graczem naszego zespołu wybrany został Grzegorz Kulka. MVP całego turnieju został Chris Smith ze Stali. W meczu o trzecie miejsce NH Ostrawa pokonała 70-69 BK JIP Pardubice.



Legia podobnie jak w sobotę, zagrała bez Watsona, Konopatzkiego, Karolaka (kontuzje) oraz Morrisa (wyjazd do rodziny) i Bibbinsa (oszczędzany przez trenerów). Trener Kamiński dzięki temu miał możliwość sprawdzenia graczy, którzy na co dzień grają mniej albo wcale. W wyjściowej piątce naszej drużyny pojawił się Benjamin Didier-Urbaniak, a ponad 20 minut zagrali Kuba Sadowski i Przemek Kuźkow. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Grzesiek Kamiński - 24. Legia trafiła 49,1 procent rzutów z gry - wyraźnie więcej niż rywale, ale popełniła więcej strat (16) i znacznie słabiej zbierała (12 zbiórek mniej od Stali). W zespole gości nie zagrał tylko Josip Sobin.



Za tydzień w niedzielę nasz zespół, który może pochwalić się bilansem 11-3, zagra w Stargardzie z Kingiem Szczecin. Do tego czasu do gry gotowi powinni być wszyscy dzisiaj nieobecni, poza Earlem Watsonem.



Legia Warszawa 75-88 (20-29, 16-19, 13-20, 26-20) Stal Ostrów Wielkopolski

Legia: Grzegorz Kamiński 24 (4)*, Adam Linowski 15 (2), Nick Neal 11 (1)*, Grzegorz Kulka 9 (1)*, Benjamin Didier-Urbaniak 6*, Dariusz Wyka 5 (1)*, Przemysław Kuźkow 3 (1), Jakub Sadowski 2, Justin Bibbins -, Jakub Karolak (k) -.

trener: Wojciech Kamiński



Stal: Szymon Ryżek 14 (4)*, Jakub Garbacz 13 (3), Taurean Green 11 (2)*, Chris Smith 11 (2)*, Armani Moore 10, Marcin Dymała 10 (1), Jarosław Mokros (k) 9 (3), Marcin Pławucki 7 (1), Shawn King 3*, Kamil Nawrot 0, Josip Sobin -.

trener: Łukasz Majewski, as. Andrzej Urban



Sędziowie: Adam Wierzman, Marcin Bieńkowski, Karol Nowak



Mez bez udziału publiczności.









fot. Bodziach