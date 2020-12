Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Rocznik 2020

Wtorek, 22 grudnia 2020 r. 10:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W listopadzie tego roku na rynku ukazał się "Rocznik 2020", czyli 60 tom popularnej encyklopedii piłkarskiej Fuji, podsumowujący rocznik 2019/2020 - na stulecie mistrzostw Polski. W środku znajdziemy podsumowanie meczów wszystkich reprezentacji Polski (od najmłodszych drużyn młodzieżowych do pierwszej reprezentacji), jak również wszystkich klas rozgrywkowych od ekstraklasy do najniższej klasy rozgrywkowej.



W środku znajdujemy oczywiście całą garść statystyk. Listę najstarszych i najmłodszych zawodników ekstraklasy z minionego sezonu oraz z lat 1990-2020, najstarszych i najmłodszych strzelców bramek, średnią frekwencję na meczach ligi i poszczególnych klubów, w tym procentowe wypełnienie stadionu w poszczególnych sezonach.



Kluby ekstraklasowe przedstawione zostały bardziej szczegółowo aniżeli te z niższych lig - są ich zdjęcia drużynowe na dany sezon, tabela obejmująca wszystkie mecze danego sezonu, ze strzelcami bramek itp. Wewnątrz autorzy (bo to praca zbiorowa) jak zwykle zamieścili całe mnóstwo ciekawostek nie tylko statystycznych. Znajdziemy m.in. kalendarium, listę zmarłych w ostatnim roku piłkarzy, trenerów i działaczy. Całość wydana na bardzo dobrym papierze, do czego zresztą już dawno przyzwyczaiło wydawnictwo GiA. Tom 60 trafił do drukarni mniej więcej w tym czasie, w którym zmarł Andrzej Gowarzewski, autor serii i naczelny całego wydawnictwa GiA. A roczniki encyklopedii piłkarskiej wydawane były, z krótką przerwą w ostatnich latach, od roku 1991.



Tytuł: Rocznik 2020. Encyklopedia piłkarska Fuji, tom 60

Autor: Andrzej Gowarzewski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 335

Cena okładkowa: 59 zł



