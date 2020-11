Podsumowanie weekendu 28-29 listopada

Poniedziałek, 30 listopada 2020 r.

W miniony weekend legioniści zremisowali przy Ł3 z Piastem Gliwice. Jak radziły sobie sekcje warszawskiego klubu?



Piłka nożna



III liga: Unia Skierniewice 0-2 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 23' Mateusz Hołownia

0-2 - 72' Luis Rocha



W sobotę legioniści w Skierniewicach 2-0 ograli miejscową Unię. Wynik w 23. minucie ładnym strzałem z ostrego kąta otworzył Mateusz Hołownia. Kropkę nad "i" golem z jeszcze trudniejszej pozycji postawił Luis Rocha. Podopieczni Tomasza Sokołowskiego mają na swoim koncie 30 oczek, dzięki czemu zajmują szóste miejsce w tabeli. Ostatni mecz tej jesieni "Wojskowi" rozegrają 5 grudnia o godzinie 13:00 w Białej Piskiej.



Amp Futbol



To nie był łatwy weekend dla naszych amp futbolistów, jednak obfity w sukcesy. Legia wyjechała na turniej do Poznania, przed którym mieli na swoim koncie 11 zwycięstw. W sobotę najpierw ograli 2-0 Wartę Poznań, a następnie 4-1 TSP Podbeskidzie Bielsko-Biała - które ówcześnie mogło nazywać się mistrzem Polski. Dzięki zwycięstwu nad ekipą z Bielska-Białej legioniści zostali krajowym mistrzem! Tytuł gwarantuje im rywalizację w Lidze Mistrzów. W niedzielę "Wojskowi" rozegrali dwa ostatnie mecze sezonu, najpierw ograli Widzewa Łódź, a później polegli w starciu z Wisłą Kraków. Warto dodać, że zawodnik Legii Bartosz Łastowski z 14 golami na koncie zajął drugie miejsce w ligowej klasyfikacji strzelców.



Koszykówka



W miniony weekend w Warszawie odbył się międzynarodowy turniej o Puchar Prezydenta m.st. Warszawy. W pierwszym spotkaniu warszawiacy w mocno rezerwowym składzie pewnie ograli czeski BK JIP Pardubice 92-85. W finale "Zieloni Kanonierzy" przegrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 75-88. Najlepszym graczem gospodarzy został Grzegorz Kulka. W najbliższą niedzielę nasz zespół, który może pochwalić się bilansem 11-3, zagra w Stargardzie z Kingiem Szczecin.



Futsal



I liga: Orlik Mosina 5-4 (4-2) Legia Warszawa

1-0 1 min. Serhii Chamukha

1-1 3 min. Paweł Tarnowski

2-1 7 min. Łukasz Pieczyński

3-1 9 min. Dawid Śmiłowski

3-2 14 min. Mariusz Milewski

4-2 17 min. Łukasz Pieczyński

5-2 22 min. Łukasz Pieczyński

5-3 23 min. Mateusz Gliński

5-4 35 min. Bartłomiej Świniarski



Niestety legioniści przegrali drugi mecz z rzędu. Tym razem w Mosinie ulegli miejscowemu Orlikowi 4-5. Pomimo, że warszawiacy walczyli do końca to nie dali rady dogonić gospodarzy, którzy już po pierwszej części spotkana wygrywali 4-2. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 6 grudnia o godzinie 14:00 w Sulejówku.



Siatkówka



II liga: UKS Centrum Augustów 0-3 Legia Warszawa

Sety: 20-25, 16-25, 20-25



Warszawiacy wciąż niepokonani! Tym razem bez większych problemów ograli UKS Centrum Augustów. Dla legionistów było to dziewiąte zwycięstwo z rzędu i tylko umocnili się na pozycji lidera. Kolejny mecz podopieczni Mateusza Mielnika rozegrają 5 grudnia o godzinie 17 w Olsztynie.



