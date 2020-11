NS: Jutro sprzedaż kalendarzy

We wtorek, 1 grudnia w godzinach 18-21 w Źródełku, Nieznani Sprawcy sprzedawać będą kalendarze na rok 2021. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na cele ultras. W tym samym miejscu i czasie, będzie możliwość zakupu książki "Uwolnić Maćka" (40 zł) od autora. NS-i informują, że podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzić będą (w późniejszym terminie) również sprzedaż pirotechniki na Sylwestra.

