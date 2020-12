Z obozu rywala

Lechia przed meczem z Legią

Piątek, 4 grudnia 2020 r. 13:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 20 legioniści zmierzą się z Lechią Gdańsk. Będzie to przedostatni mecz Legii Warszawa na własnym stadionie w 2020 roku.



Zespół z Gdańska plasuje się aktualnie na 6. miejscu w ligowej tabeli. Na swoim koncie ma 16 oczek, a do miejsca na podium traci cztery punkty. Bilans Lechii to pięć zwycięstw, jeden remis oraz pięć porażek. Od początku sezonu mają problem, aby złapać dobrą formę, gdyż lepsze spotkania przeplatają gorszymi. Ich najdłuższa passa ligowych zwycięstw trwała jedynie dwa spotkania, jednak warto zaznaczyć, że ostatnie dwa mecze przegrali. Lechici zdobyli 17 bramek, a stracili ich 16. Najlepszym ligowym strzelcem jest 36-letni Flavio Paixao, który ma na swoim koncie siedem trafień, dzięki czemu zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Portugalczyk jest największą gwiazdą naszego najbliższego rywala. Warto dodać, że w zeszłym sezonie został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy. Z pewnością można się też obawiać Łukasza Zwolińskiego, który w Ekstraklasie zdobył trzy bramki, a dodatkowo dołożył jedną w Pucharze Polski. W krajowych rozgrywkach gdańszczanie radzą sobie nieźle. W pierwszej rundzie aż 4-0 ograli Stal Stalowa Wola, a następnie skromnie pokonali Olimpię Grudziądz.







Najwięcej minut w tym sezonie w barwach Lechii rozegrali Jarosław Kubicki oraz Bartosz Kopacz. Drugi z nich trafił do ekipy z Pomorza latem. 28-latek wcześniej występował w wielu polskich klubach, m.in. Górniku Zabrze czy Zawiszy Bydgoszcz. Szukając groźnych ogniw w szeregach gdańszczan nie można zapomnieć o 23-letnim Conrado. Brazylijczyk w Lechii gra już prawie rok, a w tym sezonie jego forma jest przyzwoita. Ma na swoim koncie dwa trafienia i trzy asysty. Dla wielu jest pozytywnym zaskoczeniem. Aż cztery asysty w lidze oraz jedną w Pucharze Polski zanotował Rafał Pietrzak. 28-latak jest znany z niezłych dośrodkowań.



Obie ekipy mierzyły się ze sobą 69 razy. Legioniści zwycięsko z tych pojedynków wyszli 41 razy i przegrali 13-krotnie. Remis padł 15-krotnie. Pierwszy mecz pomiędzy Legią i Lechią odbył się w 1949 roku. Do przerwy warszawiacy wygrywali wówczas 4-0, jednak po zmianie stron przyjezdni zdołali wyrównać. Mecz był pełen emocji i ostatecznie zakończył się remisem. Ostatnie lata to raczej dominacja legionistów, jednak w minionych sześciu meczach aż trzykrotnie padał bezbramkowy remis. Poprzednie spotkanie przy Ł3 zakończyło się wygraną gości 2-1. Bramki dla Lechii zdobyli Michał Nalepa i Błażej Augustyn.







LEGIA WARSZAWA - LECHIA GDAŃSK

{BUK=1:1.53} {BUK=X:4.65} {BUK=2:6.20}