Znicz Biała Piska 1-0 Legia II Warszawa

W zaległym meczu 15. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała 0-1 na wyjeździe ze Zniczem Biała Piska. Jedyna bramka spotkania padła w 31. minucie po uderzeniu Bartosza Giełażyna. Było to ostatnie spotkanie podopiecznych Tomasza Sokołowskiego w tym roku kalendarzowym. Po 18 meczach legioniści zgromadzili na swoim koncie 30 punktów i pozostają w grze o zajęcie miejsca w pierwszej ósemce, która po 21. kolejkach i podziale na dwie grupy będzie walczyła o awans do II ligi. III liga: Znicz Biała Piska 1-0 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 - 31' Bartosz Giełażyn Legia II: 1. Kacper Tobiasz - 2. Nikodem Niski (46' Oskar Wojtysiak), 4. Ariel Mosór, 3. Inaki Astiz, 16. Patryk Konik - 21. Mikołaj Kwietniewski (88' 8. Aleksander Waniek), 6. Jakub Kisiel (63' 5. Jehor Macenko), 24. Kamil Kurowski, 11. Bartłomiej Ciepiela, Mateusz Hołownia (46' Dawid Barnowski) - 25. Damian Warchoł

Real deal - 1 godzinę temu, *.virginm.net Bo chopaki mysleli ze autokarem z napisem LEGIA pojada do miesciny czy wioski.Tam wszyscy przed nimi padna- no I padli.Uczyc ich profesjonalizmu,nie fantazji. odpowiedz

Kozioł - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Do roboty k%#€@ obiboki jeb@&*!!! odpowiedz

Olo - 51 minut temu, *.chello.pl @Kozioł: Najsłabsza od lat? No jak masz 2 lata, to może i tak. odpowiedz

Wstyd - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten sezon to jakaś porażka. Wyniki słabe ale gra w rezerwach najsłabsza od lat! Co tam się dzieje? odpowiedz

lob - 4 godziny temu, *.chello.pl Jadą na wioskę i oklep............Wstyd............rozwiązać te rezerwy, szkoda kasy na tych kopaczy............ odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.com.pl @lob: masz rację ???????? odpowiedz

Normal - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Warsiawiak z mniasta się znalazł....

Łbie jeden, sprawdź skąd sprowadzili się Twoim starzy. ... A potem zamilcz odpowiedz

Leonardo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Normal: Dziadek był z Woli, a babcia z Pragi ! odpowiedz

