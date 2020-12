Legia traci lidera

Bibbins odchodzi do Francji

Środa, 2 grudnia 2020 r. 09:07 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Według informacji francuskiego dziennika La Republique de Pyrenees, co potwierdza również dzisiejszy Przegląd Sportowy, Legia straci swojego najlepszego zawodnika w obecnym sezonie, rozgrywającego Justina Bibbinsa. Amerykanin wyleciał dzisiaj do Francji na testy medyczne i jeśli te wypadną pozytywnie, podpisze kontrakt z Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez. Legia zarobi na transferze, ale wynegocjowana pomiędzy stronami kwota utrzymywana jest w tajemnicy.



Bibbins w obecnym sezonie notował średnio 18,5 pkt. i 7 asyst w meczu. Zawodnik nie zagrał w weekendowym międzynarodowym turnieju na Bemowie, bowiem był oszczędzany przez trenerów przed kolejnymi meczami ligowymi. Zamiast przeciwko Kingowi Szczecin, w ten weekend Bibbins zagra w nowej drużynie przeciwko AS Monaco.



Francuzi musieli szybko uzupełnić skład, po tym jak turecki Bahcesehir Stambuł wykupił ich gracza, Shannona Evansa II. Piąty zespół francuskiej ekstraklasy szybko zaczął negocjacje z Legią. Chociaż pierwsze propozycje zostały odrzucone, strony ostatecznie doszły do porozumienia.



Kilka tygodni temu Legię opuścił inny czołowy zawodnik, Michał Sokołowski, który trafił do włoskiego De Longhi Treviso Basket. "Sokół" miał zagwarantowane w kontrakcie wcześniejsze odejście do klubu zagranicznego. Legia z bilansem 11-3 zajmuje drugie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi.