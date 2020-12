Victoria Sulejówek 6-10 Legia Warszawa

W meczu 12. kolejki 1. ligi futsalu Legia Warszawa wygrała 10-6 na wyjeździe z Victorią Sulejówek. Do przerwy "Wojskowi" prowadzili 5-1. Akualnie legioniści zajmują 2. miejsce w tabeli i tracą punkt do AZS UG Gdańsk. Kolejnym rywalem Legii będzie Widzew Łódź. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 14 w hali OSiR Włochy. I liga: Victoria Sulejówek 6-10 (1-5) Legia Warszawa Gole dla Legii: Tarnowski 3, Milewski 2, Smoczyński 2, Gliński, Och, Zalewski

