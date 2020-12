12. kolejka Ekstraklasy. Legia liderem

Komentarze (5)

M@c - 05.12.2020 / 18:22, *.chello.pl Ciekawe czy Raków znów strzeli w doliczonym czasie z karnego. odpowiedz

Wolfik - 04.12.2020 / 23:06, *.mm.pl Bardzo słabe derby "maczety", wcześniej beznadziejny mecz Wisły Płock z Pogonią, że o meczu PP Stal Mielec-Piast nie wspomnę. A PZPN postanowił zwiększyć "ekstraklasę". Dlaczego w naszym pięknym kraju zawsze wszystko jest na łbie postawione... odpowiedz

Arek - 04.12.2020 / 15:07, *.tpnet.pl Co to za jakaś kombinacja alpejska? W Piątek 1 mecz, a na koniec kolejki 2. odpowiedz

Pawcio - 04.12.2020 / 13:56, *.netfala.pl Liczę na Podbeskidzie i sprawienie łomotu bułgarkom na posraniu. odpowiedz

Lolo - 26 minut temu, *.mm.pl @Pawcio: to się przeliczyłeś odpowiedz

