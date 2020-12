Od przybytku głowa nie boli

Ponad 40 zawodników stawiło się na czwartkowy trening na jedynym podgrzewanym boisku Legia Training Center. Sztab szkoleniowy zorganizował łączone zajęcia dla pierwszego i drugiego zespołu. Nadal nie trenuje Jose Kante , nieobecni byli także Filip Mladenović i Kacper Kostorz . Indywidualnie do formy wracają Mateusz Wieteska i William Remy . Fotoreportaż z treningu Tak dużej liczby piłkarzy i trenerów jeszcze nie widzieliśmy na treningu "Wojskowych". Oprócz sztabu pierwszej drużyny obecni byli także trenerzy z rezerw. Zanim jednak zawodnicy pojawili się na boisku ćwiczyli na siłowni. Potem ciepło ubrani, a część z pozakrywanymi twarzami, rozpoczęli krótką rozgrzewkę prowadzoną przez Łukasza Bortnika . Następnie zostali podzieleni na dwie grupy. Jedną dyrygował Czesław Michniewicz , a drugą Przemysław Małecki . Pod okiem pierwszego szkoleniowca ćwiczył pierwszy garnitur, którego możemy spodziewać się na murawie w sobotnim meczu z Lechią Gdańsk. Praca skupiła się na utrzymywaniu piłki od strefy obronnej i konstruowaniu ataków pozycyjnych. Przeciwnikami była drużyna złożona z zawodników z rezerw i młodych graczy z pierwszej drużyny. W tym samym czasie na drugiej części boiska odbywały się gierki z udziałem bramkarzy, a wzięli w niej udział ci, którzy ostatnio grają mniej i pozostali zawodnicy z "dwójki". "Jedynka" obecna na treningu: Andre Martins, Antolić, Astiz, Boruc, Cholewiak, Ciepiela, Cierzniak, Gwilia, Hołownia, Jędrzejczyk, Juranović, Kapustka, Karbownik, Lewczuk, Luis Rocha, Luquinhas, Miszta, Mosór, Pekhart, Rafael Lopes, Rosołek, Skibicki, Slisz, Stolarski, Tobiasz, Valencia, Wszołek "Dwójka" obecna na treningu: Barnowski, Gościniarek, Kikolski, Kisiel, Konik, Kurowski, Kwietniewski, Łakomy, Macenko, Niski, Waniek, Warchoł Trening zakończył się po godzinie 13. W czwartek Legia będzie trenowała o tej samej porze co w środę, czyli o godzinie 11. Fotoreportaż z treningu fot. Woytek / Legionisci.com

SEBO(L) - 39 minut temu, *.chello.pl Od wiely tygodni piszę,że Kante chce już tylko "doleczyć" się i wylecieć stąd bez kontuzji zimą, a najpóźniej latem. Kierunek okołoegzotyczny,jakaś Azja lub "Araby, nie Araby". I jedyny uraz jaki ma,to niechęć do treningów. Tyle tu o tym pisałem,a nadal ktoś o niego pyta. Więc napiszę raz jeszcze: doczeka max do wiosny, zagra 6-8,góra 10 meczów, strzeli ze 2-3 gole i tyle. Tu wiele mówi zdanie "trener i lekarz TWIERDZĄ,że odnawiają mu się jakieś urazy." Jakie,tego nie wiadomo,pewnie co rusz coś innego,niby urazy mięśniowe,które badaniami trudno wykryć,a "kontuzjowany" ciągle pechem dosięgany jest...I oni wprost tego nie powiedzą, ale on już nie tylko myślami jest poza naszym klubem... odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.kampinostelco.pl Tylu graczy kopanych, a w czasie meczu i tak grają bez zmian. Wychodzi na to że 1/3 tych zawodników nadaje się do prawdziwych zawodów



odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl Boli, boli - klubowego księgowego. odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nie ilość lecz jakość... odpowiedz

warka80 - 6 godzin temu, *.net.pl Szkoda gościa, bo ambicją i wolą walki, dobrym pressingiem był 1 obrońcą Legii, Pekhart tego nie umie, Pekhart jest skuteczniejszy, ale nie tak dobry w obronie. Kante lepiej wychodzi na pozycje, może jest mniej skuteczny ale dobrze by się uzupełniali odpowiedz

Książę Nocy - 6 godzin temu, *.inetia.pl Czy Wy też macie wrażenie, że Kante leci w ch*ja? Czyżby panienka się obraziła na cały świat, za krytykę swojej głupoty kilka miesięcy temu? Najdziwniejsze, że klub nie podaje rzetelnych informacji. odpowiedz

dejne3 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Książę Nocy: 100 % racji ,czy, sie stoi czy się leży to ch.....j się na koniec miesiąca należy odpowiedz

Psikutas - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Książę Nocy: Nie jednego zawodnika Legia nie potrafiła wyleczyć. Niestety jak przydarza się tu poważniejsza kontuzja to albo trzeba myśleć o końcu kariery albo zmianie klubu. odpowiedz

Warka80 - 7 godzin temu, *.net.pl Co z tym Kante, każdy dopytuje może więcej szczegółów by napisano? Mladen, Kostorz czemu nieobecni? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 6 godzin temu, *.orange.pl @Warka80: Na temat Kante ostatnio pytaliśmy trenera i lekarza. Obaj twierdzą, że ponawiają mu się jakieś urazy i przez to raz po raz wypada z treningu i wraca powoli... odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.chello.pl @Woytek (Legionisci.com): lepiej niech nie wraca. odpowiedz

warka80 - 4 godziny temu, *.net.pl @Legionista: Ty gosciu lepiej tutaj nie wracaj, gó...znasz się na piłce, to gdy Kante był na boisku graliśmy najlepsze mecze na jesieni zeszłego roku i na początku tego, gdy wszyscy się zachwycali naszą grą, doskonałym pressingiemno i oczywiście wówczas Vesović był w mega gazie, gdy nie ma tych 2 graczy nasza gra siadła ewidentnie, dopiero teraz Mladen po lewej stronie wygląda jak Veso sprzed kontuzji odpowiedz

Super Coach - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @warka80: Kante bym nie skreślał ma lepsze gra nie od drewniaka olbrzyma odpowiedz

Pawełek - 8 godzin temu, *.netfala.pl Żeby jeszcze ten przybytek przekładał się na zdobycz punktową bo ostatnio tracimy punkty jak ta lala. odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @Pawełek: Tylko, że właśnie ostatnio ich za bardzo nie tracimy. odpowiedz

