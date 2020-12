Plusy listopada: Mladenović i Martins

W listopadzie legioniści rozegrali pięć meczów - jeden pucharowy z Widzewem Łódź i cztery w lidze z Wartą Poznań, Lechem Poznań, Cracovią i Piastem Gliwice. Najwięcej plusów, bo aż trzy zgromadzili: Andre Martins i Filip Mladenović . Najniższej w naszej klasyfikacji znalazł się Walerian Gwila , któremu wystawiliśmy dwa minusy. Po trzy pozytywne oceny w tym miesiącu zebrali Andre Martins i Filip Mladenović. Portugalczyk widać, że wraca do swojej optymalnej formy, za to Serb pokazał się w listopadzie z bardzo dobrej strony. Po dwa plusy otrzymali: Cezary Miszta , Igor Lewczuk i Michał Karbownik . Najgorzej wypadł Walerian Gwilia, jednak ten nisko w klasyfikacjach jest już od kilku miesięcy. Andre Martins - 3 Filip Mladenović - 3 Cezary Miszta - 2 Igor Lewczuk - 2 Michał Karbownik - 2 Bartosz Kapustka - 3 / 2 Artur Jędrzejczyk - 2 / 1 Josip Juranović - 2 / 1 Artur Boruc - 1 Kacper Skibicki - 1 Mateusz Wieteska - 1 Luquinhas - 1 Tomas Pekhart - 1 / 1 Joel Valencia - 1 / 2 Paweł Wszołek - 1 / 2 Rafael Lopes - 1 / 2 Luis Rocha - 1 Maciej Rosołek - 1 Paweł Stolarski - 1 Walerian Gwilia - 2

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Zgadzam sie Martins i Mladenovic na plus.Bardzo słabo Wszołek.Valencia to szkoda w ogóle na niego prądu.Rosołek nam przepadł.Powinien więcej grać chociażby za drewnianego Lopesa. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszolek na dole????



Michniewicz wypier***j odpowiedz

majusL@legionista.com - 7 godzin temu, *.174.42 Witam. Gvilia niestety zjazd. Od dawna i to straszny!! Mladenovic się poprawil - rzeczywiscie przydatny. Choc ma irytujace te straty .... odpowiedz

