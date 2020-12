NS: Wysyłkowa sprzedaż kalendarzy

Nieznani Sprawcy kontynuują sprzedaż kalendarzy na rok 2021, z których cały zysk przeznaczony zostanie na cele ultras. Najbliższa możliwość ich zakupu w najbliższy piątek, w godzinach 19-20 w Źródełku. Cena: 35 zł. W tym samym czasie Maciek Dobrowolski sprzedawać będzie książkę "Uwolnić Maćka" (40 zł). Zakup kalendarzy z opcją wysyłki możliwy jest po wysłaniu maila na adres KalendarzeNS2021@gmail.com wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość oraz liczba kalendarzy. Koszt wysyłki to 20 zł. Zwrotnie otrzymacie informacje o szczegółach płatności oraz informacje o wysyłce.

TerryTGK - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Też miałem pognieciony niestety.

A maćkowa książka chyba średnio zeszła i zostały spore stany na magazynie skoro to już kolejne podejście do opchnięcia odpowiedz

majusL@legionista.com - 7 godzin temu, *.174.42 Wysylka 20 pln i przyjdzie pogiety jak rok temu .... odpowiedz

