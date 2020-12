Lester Medford Jr nowym koszykarzem Legii

Nowym koszykarzem Legii Warszawa został 27-letni amerykański obwodowy, Lester Medford Jr, który dotychczas występował w Starcie Lublin. Medford po raz ostatni w meczu ligowym wystąpił 7 listopada, a dziś weźmie udział w treningu Legii. Zawodnik szansę debiutu otrzyma już w najbliższą niedzielę, przy okazji wyjazdowego meczu Legii z Kingiem Szczecin.



W 13 spotkaniach w barwach Startu, Medford zdobywał średnio 6,6 punktu, 5 asyst i 2,1 przechwytu na mecz. Trafiał ze skutecznością z gry na poziomie 36,9 procent, w tym 36,7% za 3 punkty (11/30). Z linii rzutów wolnych trafił 65 procent oddanych rzutów.



Medford może grać jako rozgrywający i rzucający obrońca i w Legii ma zastąpić Justina Bibbinsa, który wczoraj został sprzedany do francuskiego Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez.



Medford w Europie występuje od pięciu lat. Grał już w węgierskim Falco Szombathely, szwajcarskim Lions Genewa, litewskim Nevezis Kedainai, macedońskim MZT Skopje, a miniony sezon spędził w łotewskim VEF Ryga. W barwach tego ostatniego klubu, występował m.in. w Basketball Champions League, gdzie notował średnio 14,1 pkt. oraz 6,2 asysty na mecz.



- Po transferze Justina Bibbinsa stanęliśmy przed koniecznością wzmocnienia naszej formacji obwodowej. Szukając rozgrywającego sięgnęliśmy po grającego dotąd w Lublinie Lestera Medforda. Jest to zawodnik posiadający pożądane przez nas parametry: dobry obrońca, potrafiący wykreować otwarte pozycje kolegom z zespołu, a przy tym sam potrafi zdobywać niemało punktów. Ponadto jest to koszykarz świetnie grający w tranzycji i mamy nadzieję, że Lester będzie motorem napędowym naszego zespołu, tak jak było to w przypadku Justina Bibbinsa - powiedział trener Legii, Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Lester Medford Jr

Data i miejsce urodzenia: 24.05.1993 (27 lat), Tucson (USA)

Pozycja: rozgrywający

Wzrost: 180 cm



Dotychczasowe kluby:

2020/21 Pszczółka Start Lublin (EBL i Liga Mistrzów) - w EBL: 20:16 min. gry, 6.6 pkt., 5.0 as., 2.2 zb., |w Lidze Mistrzów: śr. 22.2 min, gry, 6.5 pkt., 6.5 as., 2 zb.

2019/20 VEF Ryga (Liga estońsko-łotewska i Liga Mistrzów) - w Lidze EL - 26 meczów, śr. 27.9 min. gry, 11.8 pkt., 6.2 as., 3.3 zb., w Lidze Mistrzów - 14 meczów, śr. 33.1 min. gry, 14.1 pkt., 6.2 as., 2.9 zb.

2018/19 MZT Skopje Aerodrom (Superliga, Macedonia) - 29 meczów, śr. 21.7 min. gry, 8.8 pkt., 3.5 as., 2.5 zb.

2017/18 Nevezis Kedainai (LKL i FIBA Europe Cup, Litwa) - w LKL: 26 meczów, śr. 24.1 min. gry, 12.8 pkt., 3.5 as., 2.8 zb., |w FIBA Europe Cup: 6 meczów, śr. 25.6 min. gry, 16.5 pkt., 3.6 as., 2.5 zb.

2017/18 Lions Genewa (SBL, Szwajcaria) - 9 meczów, śr. 29. 8 min. gry, 12.2 pkt., 5.6 as., 4.3 zb.

2016/17 Falco Szombathely (Dywizja A, Węgry) - 46 meczów, śr. 27.3 min. gry, 12.3 pkt., 3.2 as., 2.9 zb.

2014-16 Baylor Bears (NCAA, USA) - 68 meczów, śr. 28.3 min. gry, 8.2 pkt., 4.8 as., 1.8 zb.

2012-14 Indian Hills CC Athletics (USA) - 35 meczów, śr. 15.2 pkt., 6.1 as., 2.7 zb.





Lester Medford (z nr8) zastąpi w Legii Justina Bibbinsa - fot. Bodziach