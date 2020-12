Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Lechia Gdańsk przeprowadzą stacje Canal+ Sport i TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

filand - 10 minut temu, *.inetia.pl Legia życzę powodzenia. Tak. Gramy o lidera. Legia liderem. To brzmi normalnie. To brzmi dumnie. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 14 minut temu, *.centertel.pl Gramy o lidera, tylko zwycięstwo Panowie! odpowiedz

Korek - 21 minut temu, *.chello.pl W tym meczu będzie ekspresowe testowanie skuteczności. Jednak rezultaty poznamy po jego zakończeniu. odpowiedz

Hiszpan - 45 minut temu, *.telnaptelecom.pl Na uj trzymac tych wiecznie kontuzjowanych Wieteska Remy Sanogo Kante WON. odpowiedz

1909 - 5 sekund temu, *.media.pl @Hiszpan: zapomniałeś Miodulski, michniewicz, gwillia, cierzniak, Rocha, valencia odpowiedz

