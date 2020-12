Konferencja pomeczowa

Michniewicz: Z Piastem było nam łatwiej

Sobota, 5 grudnia 2020 r. 22:32 Mishka, źródło: Legionisci.com

Czesław Michniewicz (trener Legii): Tak jak ostatnio w Warszawie bywało, zaczęliśmy to spotkanie bardzo dobrze. Stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji, żeby objąć prowadzenie, ale tak się nie stało. Zabrakło skuteczności. Nad tym musimy pracować. Później mecz się wyrównał, Lechia zaczęła częściej operować piłką, dłużej ją utrzymywała. Przez pewien czas mieliśmy taki mecz bez sytuacji.



W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy wrócić do tego, co graliśmy w pierwszych minutach, skoncentrować na tym, żeby jak najdłużej utrzymać piłkę w grze, kreować akcje przez określone sektory boiska. Trzeba dodać, że Lechia to bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Gra się przeciwko niej bardzo trudno, mało jest wolnych przestrzeni. Z Piastem było nam łatwiej przedostać się pod bramkę przeciwnika. Byliśmy jednak konsekwentni, strzeliliśmy dwie bramki i wygraliśmy, z czego się bardzo cieszę. Cieszy to, że nie straciliśmy bramki, bo ostatnio zaczęło się mówić, że Legia ma dziurawą obronę, co w moim odczuciu nie jest prawdą. Możemy spokojnie przygotowywać się do meczu z Wisłą Kraków.