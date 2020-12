Stokowiec: Legia zagrała bezbłędnie

Piotr Stokowiec (trener Lechii): Przyjechaliśmy do Warszawy z nastawienie ofensywnym, chcieliśmy zagrać odważnie, dwoma napastnikami. Fragmentami mecz był wyrównany, nie odstawaliśmy od Legii, ale nie było takiej płynności w grze, jakiej byśmy oczekiwali. Nie wykorzystywaliśmy tego, że mamy dwóch napastników. Staraliśmy się grać ofensywnie. Nie można powiedzieć, że zamordowaliśmy futbol. Po przerwie dokonałem zmian, żeby wzmocnić akcje skrzydłami, a później dodatkowego napastnika, ale nie udało nam się wykorzystać tych nielicznych sytuacji. Zbyt mało ich wykreowaliśmy. Liczyliśmy, że uda nam się zdobyć bramkę ze stałego fragmentu, bo mieliśmy na boisku pięciu wysokich zawodników. Legia zagrała bezbłędnie, solidnie w obronie i nie pozwoliła nam wykreować wielu sytuacji. Gratuluję Legii zdobycia trzech punktów.

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Stokowiec chyba chce do Legii:) odpowiedz

Marek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Konkretnie i uczciwie. Szacun. (L) odpowiedz

andreas - 6 godzin temu, *.chello.pl gdyby była bezbłędna byłoby 5 do 0. odpowiedz

Skowron - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Subiektywna ocena,brawo Panie trenerze,bez jadu i z szacunkiem odpowiedz

