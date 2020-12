Wracamy na swoje miejsce

Sędziowie

Główny: Paweł Gil

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Marcin Borkowski

Techniczny: Karol Iwanowicz



Do Rafix - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Głupi jesteś jak but. Żal czytać twoje wypociny. odpowiedz

trollu - 4 godziny temu, *.vectranet.pl nie oglądałem dziś meczu ale widzę po komentarzach że tragedyji nie było,lechia w sumie nie prezentuję żadnego poziomu,ale kto w tej dupoklasie prezentuje,ważne 3 punkty odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Ważne 3 punkty. Mam nadzieję, że Kapucha cały, bo wejście na złamanie jak nic. odpowiedz

I tak - 5 godzin temu, *.252.31 ✨⚽️⚽️✨Brawo! odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.252.130 Szkoda że CM nie patrzy na grę zawodników i ogólnie zespołu tylko na wyniki i na ich podstawie ustala skład odpowiedz

Adi - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Utrzymujemy sie przy piłce a z glosnikow gwizdy nosz kurde nawet chamstwo w glosnikach puszczają. odpowiedz

???????????? - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Adihaaaaa ,dobre : odpowiedz

Pantera - 6 godzin temu, *.ostnet.pl Lopes strzela drugiego gola dla legii i drugi ???? gol po którym sędzia nie znawia ???? meczu super ???? odpowiedz

Seba8102 - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Pantera : do szkoły matole. Nazwy własne piszemy z wielkiej litery, a sędzia to wznawia jeśli już. odpowiedz

Lupus - 5 godzin temu, *.centertel.pl Bohater ostatniej akcji. odpowiedz

E(L)ninio - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Seba8102 : Ty magister, wielką literą nie z wielkiej. Z wielkiej to Ty jesteś wsi. odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Dziękuję za 3 punkty i zwycięstwo.Dalej szkoda że Waldek z Piastem nas wyru..l.Trenować na treningach cały tydzień skuteczność skuteczność i jeszcze raz skuteczność a może 23456789 skuteczność!!!!Czesiu skuteczność.Dawać na trenera skuteczności Alexa Del Piero albo Roberto Nahtlo!!!!!Pozdro dla wszystkich LEGIONISTÓW!!!CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM!!!Dzisiaj Arturo Boruc podobał mi się jak ich opie...lal że nie miał do kogo zagrać z własnego pola karnego.Pozdro Arturo i tak trzymać.Zawsze kiełbasy do góry i golimy nastepnych.Luqi dzisiaj na + nareszcie asysta bramki.Pozdro odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl @Michał: Roberto Baggio odpowiedz

Adi - 6 godzin temu, *.orange.pl Gra nie porwała ale wazne trzy punkty z niezłym rywalem. Brawo. odpowiedz

kermit - 6 godzin temu, *.chello.pl Pekhart jesteś Legionistą. odpowiedz

A my swoje... - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Laga na Pekharta i do przodu! Tylko Legia! odpowiedz

filand - 6 godzin temu, *.inetia.pl Gratulacje i owacje na stojąco z Warszawy.

Pekhart. Przepraszam. Nazwałem Ciebie szrotem i odrzutem z Hiszpani. Ty masz prawo powiedzieć ,że nie znam sìę na piłce nożnej.

Pekhart ⚽️

Lopes ⚽️

Dziękuję. odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.chello.pl @filand: nie myliłeś się to jest szrot, tak jaki i Lopez. W pierszej połowie dwie 95% okazje zmarnowane przez Pekharta. Gol bo jest wysoki i dostał dokładną piłkę.

Brakuje napastnika i środkowych obrońców.

Zmiennicy Cholewiak i Lopez to dzisiaj nawet nie B klasa. Przyjęcie pilki przez Lopeza przy linii bocznej to była magia :)) odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Rafix:

Wymień mi nazwiska zawodników, którzy strzelili bramki w tym meczu .Zwycięzców się nie sądzi.Trzy punkty to są 3 punkty. Za styl i wrażenia artystyczne to punkty są przyznawane w innej dyscyplinie.

Coś jeszcze???? odpowiedz

dino - 6 godzin temu, *.vtelecom.pl Po 45 minutach wyłączyłem TVP Sport i poszedłem czytać autobiografie Koseckiego poziom 1szej połowy żenująco niski z obu stron odpowiedz

filand - 6 godzin temu, *.inetia.pl @dino:

Jeśli mogę coś doradzić...Czytaj ⚽️Wielkie oszustwo⚽️ autor Ben Macintyre... odpowiedz

Czech - 6 godzin temu, *.253.33 Pekhard tyłem gra klasa. O golu nie wspomnę. Liczę straty Karbownika- wyszło że wszystkie. odpowiedz

Zdziwiony - 6 godzin temu, *.elartnet.pl @Czech: Pekhard?????????? Nigdy w Legii nie było takiego, zmień dostawcę. odpowiedz

Bartosz83 - 6 godzin temu, *.lukman.pl Brawa dla drużyna za zwycięstwo . Na puchary taka gra jest niewystarczająca, ale trzeba skupić się na ostatnich spotkaniach w tym roku. Zatem cieszmy się z trzech punktów odpowiedz

Vuko - 6 godzin temu, *.253.33 Karbownika wsadźcie jutro w samolot. Same straty. Lewczuk i Jedza nie nadążają. Reszta super. odpowiedz

Zbyszek - 6 godzin temu, *.plus.pl Ten Makowski powinien sobie z pół roku odpocząć od gry. Złamany piszczel to już piłkarska emerytura. Mało brakowało odpowiedz

Normalny człowiek - 7 godzin temu, *.chello.pl Wygrana cieszy, lider cieszy, poziom piłki nożnej w Polsce martwi odpowiedz

Autor - 7 godzin temu, *.virginm.net Wszołek: "moim celem jest powrót dla reprezentacji..."

Hahahaha

Gwiazdeczka z championship.... Się nadajesz do kurva termalici co najwyżej! odpowiedz

ja - 6 godzin temu, *.elartnet.pl @Autor: A ty nadajesz się do egzaminu poprawkowego z języka polskiego [ Nie "termalici", lecz "Termaliki". 2 [słownie: dwa] błędy w jednym wyrazie to sporo, poza tym Championship, zamiast championship. Oj ałtor, ałtor, co z ciebie wyrośnie... odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Autor: dla reprezentacji? kurva! hahahahaaaaaaa:) Gwiazdeczka z Białego. Tam takie rzeczy się dzieją. odpowiedz

Wawa - 7 godzin temu, *.124.248 Cholewiak kilka minut a tragiczne

Kapustka Jura Pektar mega

Reszta dupy nie urywa odpowiedz

krystiantyp - 7 godzin temu, *.248.132 Bardzo fajny mecz Juranovica - dużo podłączeń do ofensywnych akcji, z tyłu też całkiem nieźle. Oby tak dalej. odpowiedz

zgred - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Legia wygrywa i to jest najważniejsze i o to chodzi.Na styl przyjdzie jeszcze czas.Niektórym zawsze wszystko się nie podoba.W różnych mediach Legia najbardziej jest chwalona jak pięknie przegrywa ,a ja lubię zwycięską Legię.Brawo trener i zespół! odpowiedz

Mietek - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Bartek Kapustka coraz lepiej Brawo! Makowskiemu życzę ciężkiej kontuzji za to dziś zrobił odpowiedz

jarekk - 7 godzin temu, *.metrointernet.pl Gratulacje. Wynik dobry, Lechia to trudny przeciwnik. odpowiedz

Książę Nocy - 7 godzin temu, *.inetia.pl 3 punkty i lider przynajmniej na tydzień i to tyle na temat meczu. Gra KOSZMARNA, brak taktyki, jakości, koncentracji, precyzji i liderów na boisku. W sumie brak wszystkiego. Kapustka najlepszy, chłopak się rozkręca i może nam dużo dać jeszcze. Cała reszta kopaczy bez komentarza (no może poza Luqim ale i on irytuje pod polem karnym). odpowiedz

Pawcio - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Ja się pytam kiedy Legia wygra mecz 3:0 albo bardziej pokaźnie a nie takie pitulitu 1:0, 2:1 albo jakieś 2:0. Te mecze są poprostu słabe a Legia wygrywa fuksiarsko.



My chcemy trenera a nie poznańskiego frajera! odpowiedz

Seba8102 - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Pawcio: wtedy kiedy dostaniesz koronawirusa odpowiedz

robochłop - 7 godzin temu, *.tpnet.pl wynik - gitarra...ale- schodzący z czerwoną kartką zawodnik Lechii (po wejściu na złamanie nogi wobec Kapustki) przybija se piątke z wchodzącym na boisko Sliszem...serio? on jest yebnięty? ten Slisz oczywiście... odpowiedz

Pepe - 6 godzin temu, *.chello.pl @robochłop: a co miał mu w twarz napluć? odpowiedz

robochłop - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Pepe: nie podawać ręki debilowi faulującemu kolegę z drużyny...co tu jest trudnego do zrozumienia? odpowiedz

Hiszpan Junior - 7 godzin temu, *.telnaptelecom.pl i tak ma być

Co prawda poziom gry nie porywa i szczerze chyba

Jeden z gorszych meczów

To 3 punkty sie liczą i do przodu

Brawo legia! odpowiedz

