Mladenović: Wszyscy zyskują na formie Pekharta

- Ciekawie jest, kiedy masz w zespole takiego zawodnika jak Pekhart - który doskonale czuje grę i zawsze znajduje się w odpowiednim miejscu. Życzę mu, żeby dalej strzelał tak dużo bramek. Na jego dobrej formie zyskuje cała drużyna. Kiedy napastnik trafia do siatki, to my nic więcej w ofensywie robić nie musimy - powiedział po meczu z Lechią Filip Mladenović . - Wiedzieliśmy, że Lechia zagra w ten sposób. Kiedy byłem jeszcze zawodnikiem tego klubu, to dokładnie poznałem styl pracy trenera Stokowca. Prowadzona przez niego drużyna zawsze dobrze się broni i tak samo było dzisiaj. W pierwszej połowie mieliśmy kilka dobrych okazji na otwarcie wyniku. Musieliśmy jednak cały czas trzymać odpowiednią dyscyplinę, ponieważ Lechia z biegiem czasu zaczęła atakować i grać coraz bardziej ofensywnie. W końcówce trafiliśmy po raz drugi, potwierdzając, że trzy punty były zasłużone - dodał Serb.

Remy - 5 godzin temu, *.plus.pl Pekhart gra świetnie głową, potrafi się kapitalnie odnaleźć pod bramką, przyzwoicie się zastawia. Ale... Zero predyspozycji do gry kombinacyjnej, zero szybkości, braki techniczne. Coś za coś. Strzela mnóstwo goli i daje nam punkty, ale pod grę się nie nadaje. Kante, mimo wszystko, o wiele lepszy. odpowiedz

