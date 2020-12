Oceny legionistów za mecz z Lechią

Najwyższą notę za sobotni mecz z Lechią Gdańsk przyznaliście Bartoszowi Kapustce. Występ pomocnika oceniliście na 4,6 w skali 1-6. Dobre noty uzyskali także Mladenović, Juranović, Pekhart, Luquinhas i Andre Martins. W sumie oceniało 651 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,9. Kapustka 4,6 Mladenović 4,4 Juranović 4,3 Pekhart 4,3 Luquinhas 4,2 Andre Martins 4,0 Boruc 3,8 Karbownik 3,8 Jędrzejczyk 3,7 Rafael Lopes 3,7 Lewczuk 3,5 Wszołek 3,3 Slisz 3,3 Cholewiak 3,2

Luk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszołek coraz słabszy. Przy dobrej formie Juranovicia Vesovic może grać w pomocy i bałkańska prawa strona może wyglądać naprawdę nieźle odpowiedz

Arek - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @Luk : Vesović to niech się najpierw porządnie wyleczy. Potem będzie długo dochodził do formy z przed kontuzji, bo że od razu na Bielsko wyjdzie w tamtej formie to ja bym nie liczył. W zasadzie to w ogóle nie liczę, że wyjdzie już na pierwszy mecz po przerwie. Prawda jest taka, że jak pod koniec sezonu zacznie coś grać, to będzie dobrze. odpowiedz

