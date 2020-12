Stokowiec: Chcemy przywieźć korzystny rezultat

Piątek, 4 grudnia 2020 r. 15:17 Woytek, źródło: Lechia Gdańsk

- Z Czesławem Michniewiczem znamy się bardzo dobrze. Jesteśmy trenerami, którzy pracują w Ekstraklasie od wielu lat. Nie grałem jeszcze z Legią prowadzoną przez trenera Michniewicza, a to będzie na pewno ciekawe i interesujące. Na taką konfrontację też czekam. Wszystko zależy nie tylko od trenera, ale też od tego jaki zespół on prowadzi, jaki ten zespół ma potencjał i sądzę, że szykuje się interesujące spotkanie. Legia dysponuje silnym składem i zobaczymy jak ta konfrontacja wypadnie - mówi przed meczem szkoleniowiec Lechii Piotr Stokowiec.



- Myślę, że Legia stała się takim salonem piłkarskim i to jest poniekąd okno wystawowe naszego futbolu. Jeśli dobrze się zagra w Warszawie i przywiezie się korzystny rezultat, to wszyscy to widzą i jest to na pewno bardziej doceniane. Lechia w ostatnim czasie też stała się drużyną topową, zespołem z top 4 naszej ligi. Cieszę się na taką konfrontację, jest to mecz kolejki. My jako Lechia pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dobrze grać z takimi rywalami, potrafimy wygrywać przy Łazienkowskiej. Takie są nasze ambicje, chcemy grać z Legią i jestem zadowolony, że będzie do tego okazja, bo takie mecze są solą piłki. Chcemy tam dobrze zagrać i przywieźć korzystny rezultat.



- Filip Mladenović już u nas się dobrze prezentował. Odbudowaliśmy go, wrócił do reprezentacji Serbii. Zaliczał u nas asysty, bramki i cenię go sobie również jako człowieka. Myślę, że został przez nas fajnie pożegnany. Podeszliśmy ze zrozumieniem, nie ukrywaliśmy, że Filip odejdzie, zaakceptowaliśmy to. Kibice go świetnie pożegnali i docenili. Cieszę się na to spotkanie, bo myślę, że im więcej dobrych zawodników tym lepiej dla widowiska. Trzeba jednak pamiętać, że Legia to nie tylko Mladenović. To solidna drużyna, która ma innych dobrych zawodników, ale cieszymy się na spotkanie z Filipem i fajnie będzie się skonfrontować.