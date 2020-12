Włoch może dołączyć do sztabu szkoleniowego

Komentarze (17)

bronek49 - 1 godzinę temu, *.chello.pl niech M ichniewicz zatrudni jeszcze trenera pomocnikow ,napastników i od taktyki a sam posadzi dupska na lawie i będzie zarabial kupe kasy i nie będzie odpowiedzialnego za druzyne odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jak brat bliźniak pewnego menelika , recydywy "Zygmunta" ode mnie z roboty :)

Czy covid-19 loczkowi zeżarł mózg ??? odpowiedz

brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wygląda jak młody Smuda. Ja bym go sprawdził. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de A nie lepiej sprowadzić dobrego obrońce?Czy ten trener sprawi że Remymu się nagle zachce grać?Odmłodzi Jedrzejczyka,Lewczuka albo Astiza?

My mamy środek obrony do wymiany.Potrzebujemy dwóch stoperów lepszych od tych co są obecnie a nie trenera z jakiejś seri D,która jest we Włoszech uważana za ligę nieprofesjonalną.Tylko seria A,B i C są uważane jako ligi zawodowe.

Kto w ogóle znalazł tego gościa gdzieś na jakiejś włoskiej wiosce? odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl Chciałbym wiedzieć: kto wpadł na taki genialny pomysł? To po to się zatrudnia trenera narodowej młodzieżówki, żeby pomagał mu w kwestii defensywy czwartoligowy instruktor?

Co to za durna idea! odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Trenerem jest od 20 lat i przez ten czas nie prowadzil powazniejszej druzyny niz w serie D? To mowi wszystko o jego fachu odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie zabiła go mafia,koronawirus,to zabije go to,co tu zobaczy na boisku... Serie D ...? Słowne skojarzenia obrazują do czego to zmierza... odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Lesniodorski na trenera dla Pana Miodulskiego i gramy w LM!!!! Oj loczek, loczek odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Prowizorka trwa w najlepsze.... odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Serie D :D huehue. Akurat dzisiaj napisalem komentarz pod innymartykulem o tym ze Legia ma slabszych pilkarzy niz przecietny klub EFL (3liga nagielska). To dorzucili na to potwierdzenie, tym ze przygarniamy trenera z wloskiej ligi okregowej... bo jak to inaczej nazwac haha. Kurwa mac nasz klub zaczyna pikowac wdol z predkoscia meteorytu! :D Brawo prezes! Ha odpowiedz

(L)eon - 3 godziny temu, *.plus.pl Proponuję jeszcze zatrudnić trenera odpowiedzialnego za ławkę rezerwowych odpowiedz

ANTYzygo - 3 godziny temu, *.com.pl Trener z Serie D; nie powinniśmy skreślać, ale czy to nie za nisko? Skoro we Włoszech nikt nie chciał go w wyższych ligach, to o czymś świadczy.

Legia = Serie D ? odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl Młody jest nauczy się brawo prezes a komu się nie podoba niech odkupi Klub albo spada na Konwiktorska <żart> odpowiedz

Niezły poziom - 3 godziny temu, *.chello.pl No cóż, klejenie kulki z kupy ciąg dalszy! Oby tak dalej Mioduś! odpowiedz

JWR - 3 godziny temu, *.orange.pl I po co nam taki trenerzyna z Serie D? Mało jest fachowców w Polsce za te same pieniądze, których nie ograniczałaby bariera językowa? Nawet w innych krajach Europy środkowej można byłoby znaleźć dobrego trenera. Z każdym kolejnym dniem do Legii jest wprowadzana bylejakość. Swoją drogą koleś całą karierę spędził na pomocy a będzie uczył naszych kopaczy jak grać w obronie? odpowiedz

Łuki - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Co się dzieje? Legia (czyli klub który w Seria A pewnie był by w połowie stawki) musi korzystać z wiedzy i umiejętności trenera z Serii D. Sami siebie dołujemy i dokonujemy jeszcze odwiertu w tym dnie..... odpowiedz

