Trening: Gierki, taktyka, strzały

Czwartek, 3 grudnia 2020 r. 15:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przygotowania do sobotniego starcia z Lechią Gdańsk wchodzą w ostatnią fazę. W czwartek zespół stawił się na murawie kilkanaście minut przed godziną 12. W zajęciach nie uczestniczyli Michał Karbownik i Kacper Kostorz. Indywidualnie ćwiczyli natomiast Mateusz Wieteska, Jose Kante i Vamara Sanogo. Sztab szkoleniowy miał do pełnej dyspozycji 27 piłkarzy, w tym czterech bramkarzy.



Fotoreportaż z treningu - 33 zdjęcia Woytka



Zajęciom z boku przyglądał się Alesio di Petrlillo. 53-letni Włoch ma zostać jednym z asystentów pierwszego trenera stołecznej drużyny.



Trening rozpoczął się od niezbyt długiej rozgrzewki. Następnie Czesław Michniewicz podzielił zawodników na dwie drużyny i zarządził grę w środku pola bez bramek. Drużyna trenuje wyraźnie podzielona na pierwszą jedenastkę, która ma największe szanse by wybiec na mecz z gdańszczanami i pozostałych. W składzie na sobotnie spotkanie nie powinny pojawić się żadne niespodzianki w porównaniu z ostatnimi występami.



Nie zabrakło schematów rozgrywania piłki od bramkarza oraz dośrodkowań z bocznych stref i rzutów rożnych. Trening zakończył się serią strzałów z okolic 16 metra, z którymi radzić musieli sobie Artur Boruc i Radosław Cierzniak.



W piątkowe przedpołudnie odbędzie się przedmeczowa konferencja prasowa Czesława Michniewicza, a zespół będzie trenował o godzinie 19 - zajęcia będą zamknięte dla mediów.



Fotoreportaż z treningu - 33 zdjęcia Woytka













fot. Woytek / Legionisci.com