Młodzież: mecze czwartkowe

Czwartek, 3 grudnia 2020 r. 22:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Swoje mecze sparingowe rozegrały przy Łazienkowskiej dwa zespoły Legii, prezentując się z bardzo dobrej strony. Trampkarze młodsi wygrali 3-1 z rówieśnikami z Varsovii. Oba zespoły zaprezentowały szybki i zdecydowany futbol. Legia U11 rozegrała swój pierwszy sparing w 9-osobowych składach, a przeciwnikiem była Varsovia U12. Legioniści po raz pierwszy grali na spalone i na większym boisku, ale prezentowali się jak rutyniarze.



W niedzielę legioniści z rocznika 2010 zagrają kolejny mecz w 9-osobowych składach. Rywalem znowu będzie Varsovia, ale tym razem będzie to drużyna U11, z którą podopieczni trenerów Majewskiego i Legierskiego nie raz toczyli zacięte boje.



Sparing: Legia U14 3-1 (3-0) UKS Varsovia U14 ('07)

Gole:

1-0 28 min. Konrad Kraska (dobitka własnego strzału z rzutu karnego)

2-0 32 min. Stanisław Gieroba (as. Maciej Jeleński)

3-0 36 min. Aleks Płoszka (as. Konrad Kraska)

3-1 78 min. gol samobójczy po strzale Mateusza Jeleńskiego



Strzały (celne): Legia 19 (12) - Varsovia 13 (7)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Leon Ziętek, Jan Leszczyński, Sebastian Baranowski, Aleks Płoszka, Kuba Solecki, Leon Falecki, Maciej Jeleński, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Mateusz Różański, Kuba Nawrocki, Michał Reterski, Szymon Chojecki, Maciej Jaroszewski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Sparing: Legia U11 - UKS Varsovia U12 ('09)



Legia: Franciszek Golański - Oliwier Pruszyński, Dawid Rodak, Igor Brzozowski, Mateusz Pawłowski, Oskar Putrzyński, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Wiktor Wach [09], Xawery Eichler, Aleksy Chmielewski, Filip Hołowiński

Drużynę w dniu dzisiejszym prowadzili: MAteusz Majewski i Łukasz Listwan