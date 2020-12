Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dobre wrzuty. Nie ma się czego czepiać. Zaakcentowane wyraźnie kto rządzi na Pradze i w Hucie.

Huta Czechy widać progres. Brawo. Oby tak dalej. odpowiedz

Kali z Bali - 8 godzin temu, *.chello.pl Beznadzieja odpowiedz

Kris - 7 godzin temu, *.chello.pl @Kali z Bali: Nie jest to mega poziom, ale plus za akcje, lepiej tak niż wcale odpowiedz

Prazanin - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @Kali z Bali: Przyjedz gamoniu na Prage i zobacz tez stare grafy :)....Kali na Bali>>>> odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Kali z Bali: bez przesady, w porządku są. odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kris:

Dobrze Ciebie rozumiem ? Lepszy napis Legia obojetnie w jakim stylu i w jakim miejscu niz nic ? No sory ale jestem innego zdania, jak juz ktos cos robi to dobrze jakby to mialo choc sredni poziom, co oczywiscie nie znaczy ze te prace mi sie nie podobaja, poprostu stawialbym bardziej na jakosc niz ilosc. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.