Zimowe zgrupowanie w Dubaju

W styczniu Legia poleci na jeden zimowy obóz przed wznowieniem rozgrywek. Odbędzie się on w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a konkretnie w Dubaju. Po urlopach zawodnicy spotkają się 4 stycznia na badaniach. - Wylot jest zaplanowany na 6 stycznia, będziemy mieli tam świetne warunki do pracy. Wszystko jest jeszcze dogrywane, a umowy są podpisywane. W najbliższym czasie wszystko zostanie sfinalizowane. To nowy kierunek, wiele ciekawych drużyn będzie w tym czasie przebywało w Dubaju i w okolicy, więc jest szansa zagrać z nimi gry kontrolne. Wszystko musi być poparte dokumentami, więc więcej na ten temat nie mogę powiedzieć - powiedział Czesław Michniewicz. Legioniści spędzą w Dubaju ponad 2 tygodnie. Drugim kierunkiem, który rozważał klub pod kątem przygotowań była Turcja.

