Najpopularniejsze filmy roku 2020

Archiwalny materiał z lutego 2013 roku. Wówczas podczas meczu II ligi koszykówki nastąpił długo wyczekiwany powrót "Starucha". Co roku chętnie wracacie do tego filmu. 146 tys. wyświetleń

3,3 miliona wyświetleń w 2020 roku zanotowały filmy, które zamieściliśmy na kanale LegionisciTV na YouTube. Poniżej prezentujemy zestawienie 10 najchętniej oglądanych filmów z ostatnich 12 miesięcy. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału na YT . Zapraszamy do oglądania!

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

oLaf - 58 minut temu, *.vectranet.pl nr 8 "ch .... jak barszcz" , po co to dawać - że pada deszcz?? : O



najlepsze - niestety mocno archiwalne czytaj: Legia się cofa w rozwoju. odpowiedz

Hoh - 2 godziny temu, *.centertel.pl Lista powinna zaczynać się od pozycji 10, a nie od razu od 1. Wtedy jest ciekawiej, bo tak od razu wiadomo wszystko. odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @Hoh: słuszna uwaga! dzięki :) odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.inetia.pl Do konca zycia oprawa z Astana bedzie pierwsza skoro co roku jest w zestawieniu i ludzie klikaja :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.