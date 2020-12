Uraz Kapustki

Sobota, 5 grudnia 2020 r. 22:44 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W samej końcówce spotkania z Lechią kontuzji doznał Bartosz Kapustka. Pomocnik został ostro sfaulowany przez Tomasza Makowskiego, który za to zagranie zobaczył czerwoną kartkę. Zawodnik Legii zmuszony był opuścić boisko w asyście lekarzy stołecznego klubu.



- Miałem okazję zobaczyć tę sytuację na powtórce. Wyglądało to bardzo brzydko. Rozmawiałem z Bartkiem, który miał przyłożony lód, ponieważ piszczel był mocno zbity. Zrobiła mu się dziura w nodze, ale tak często dzieje się przy uderzeniu w to miejsce. Na razie nic więcej nie możemy zrobić. Jutro przejdzie dodatkowe badania. Mam nadzieję, że nie jest to nic groźnego i będzie mógł zagrać w kolejnym meczu. Ostatnio jego forma rosła z dnia na dzień - powiedział na konferencji pomeczowej trener Czesław Michniewicz.