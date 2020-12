Lopes: Najbardziej cieszy wygrana

- Od samego początku wiedzieliśmy, że Lechia jest groźnym zespołem z dobrymi zawodnikami. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. Jestem szczęśliwy ze strzelonego gola, ale bardziej z naszej wygranej i powrotu na fotel lidera tabeli - powiedział po meczu z Lechią Gdańsk Rafael Lopes . - W czasie meczu było sporo walki i fauli. Nasi rywale grali agresywnie, nie dając nam swobodnie operować piłką. To było trudne spotkanie. Momentami Lechia nas prowokowała. Przeciwnicy myśleli może, że przez to stracimy głowę i będziemy dostawali żółte kartki. My jednak kontrolowaliśmy grę oraz nasze głowy i wszystko skończyło się dobrze.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

M3 - 15 minut temu, *.jmdi.pl Dla mnie ten piłkarz jest strasznie surowy. Przyjęcie, podanie, strzał... Lopez to nie jest piłkarz dla Legii. Duży plus za chęci i walkę, ale potrzebujemy kompletnego napastnika. Pekhart chyba sam nie spodziewał się, że będzie mu tak dobrze szlo i życzę mu jak najlepiej, ale potrzebujemy lepszego napastnika niż dwaj wymienieni. Tylko Legia ???????? ! odpowiedz

L - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Czy tylko ja mam takie wrażenie że on ma umiejętności na 2 ligę polską i to jest jak mawia klasyk "maks. co może z niego być"? odpowiedz

L - 22 minuty temu, *.tpnet.pl Czy tylko ja mam takie wrażenie że on ma umiejętności na 2 ligę polską i to jest jak mawia klasyk "maks. co może z niego być"? odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 4 godziny temu, *.com.pl Lopez znowu źle wybrał korki, mógł mieć nawet 2 gole odpowiedz

Adson 78 - 8 godzin temu, *.plus.pl Więcej minut dla Lopeza na boisku to będzie dobrze , widać potencjał u niego , wszedł na boisko i gol , bardzo mnie to cieszy bracia !!! odpowiedz

Arek - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Nie wiem, co to miało być po zagraniu Karbownika, ale ten doliczony czas to prawie Rafa time:) To już drugi raz. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.