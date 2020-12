Lopes: Najbardziej cieszy wygrana

Sobota, 5 grudnia 2020 r. 23:58 Wiśnia, źródło: Legia.ocm

- Od samego początku wiedzieliśmy, że Lechia jest groźnym zespołem z dobrymi zawodnikami. Spodziewaliśmy się trudnego meczu. Jestem szczęśliwy ze strzelonego gola, ale bardziej z naszej wygranej i powrotu na fotel lidera tabeli - powiedział po meczu z Lechią Gdańsk Rafael Lopes.



- W czasie meczu było sporo walki i fauli. Nasi rywale grali agresywnie, nie dając nam swobodnie operować piłką. To było trudne spotkanie. Momentami Lechia nas prowokowała. Przeciwnicy myśleli może, że przez to stracimy głowę i będziemy dostawali żółte kartki. My jednak kontrolowaliśmy grę oraz nasze głowy i wszystko skończyło się dobrze.