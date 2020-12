Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 5 grudnia 2020 r. 21:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zakończyli rundę jesienną CLJ zwycięstwem 2-0 nad Escolą Varsovia. W sparingu Legia U17 pokonała 5-0 zwycięzcę grupy D CLJ U17, Wisłę Kraków. Legia U15 wygrała 5-0 z beniaminkiem CLJ U15 Olimpijczykiem Kwakowo, a Legia U14 po ciężkim meczu pokonała 5-1 Hetmana Zamość 2006, który również uzyskał niedawno awans do CLJ. Legia U16 zremisowała 6-6 z Varsovią U17. Legia U12 i U13 zmierzyły się w Białystoku z rówieśnikami z Jagiellonii.



CLJ U18: Escola Varsovia 02/3 0-2 (0-0) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 46 min. Radosław Cielemęcki (as. Wiktor Kamiński)

0-2 90+ min. Wiktor Kamiński (as. Ivan Vidošević)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek, Jerzy Munik, Łukasz Rytelewski, Jakub Czajkowski – Bartosz Ślendak, Kacper Gościniarek (90' Michał Kochanowski), Radosław Cielemęcki (90' Fryderyk Janaszek [04]) – Kacper Skwierczyński (82' Ivan Vidošević), Wiktor Kamiński [04], Kajetan Staniszewski (60' Ignacy Dawid). Rezerwa: Sebastian Krejer (br), Patryk Winiarski [04]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Sparing: Legia U17 5-0 (1-0) Wisła Kraków U17

Gole:

1-0 43 min. Dawid Kiedrowicz (karny na nim samym)

2-0 52 min. Dawid Kiedrowicz (as. Bartosz Dziemidowicz)

3-0 71 min. Dawid Kiedrowicz (po indywidualnej akcji)

4-0 82 min. Dawid Kiedrowicz (as. Kacper Knera)

5-0 89 min. Szymon Siodłowski (as. Jordan Majchrzak)



Strzały (celne): Legia 16 (10) - Wisła 7 (2)



Legia: gr. testowany I [05] - Patryk Bek, Bartosz Krasuski [05], Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (Kpt) - Dawid Kiedrowicz, Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera, gr. testowany II (61' Szymon Siodłowski [05], Bartosz Dziemidowicz (61' Marcel Krajewski), Jordan Majchrzak

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 6-6 (4-2) UKS Varsovia U17 (2004)

Gole:

1-0 25 min. Oskar Lachowicz (dob. strzału Tomasza Rojkowskiego)

2-0 30 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

2-1 33 min. Kacper Szczerba b.a.

3-1 38 min. Filip Rejczyk b.a.

3-2 39 min. Kacper Szczerba

4-2 45 min. Roman Żuk (as. Oskar Lachowicz)

5-2 56 min. Maciej Bochniak (as. Franciszek Saganowski)

5-3 57 min. Marcel Kowalewski b.a.

5-4 72 min. Kacper Szczerba (as. Grzegorz Ostalski)

5-5 73 min. Mateusz Zając (dobitka strzału)

5-6 82 min. Hubert Kobusiński (rzut karny)

6-6 89 min. Tomasz Rojkowski (as. Roman Żuk)



Strzały (celne): Legia 16 (11) - Varsovia 22 (14)



Legia: Jan Sobczuk - Franciszek Saganowski [06], Kacper Stankiewicz, Igor Szostek, Lucio Ceci (46' Hubert Ogórek) - Roman Zhuk [06], Kajetan Pysz (17' Tomasz Rojkowski [06]), Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (Kpt), Maciej Bochniak, Filip Borowski

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U15 5-0 (2-0) Olimpijczyk Kwakowo 2006 (U15)

Gole:

1-0 4 min. Piotr Zieliński (po ind. akcji)

2-0 22 min. Przemysław Mizera (z karnego na nim samym)

3-0 65 min. Jakub Żewłakow (rzut wolny)

4-0 74 min. Przemysław Mizera (z dystansu, as. gr. testowany)

5-0 77 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)



Strzały (celne): Legia 34 (16) - Olimpijczyk 8 (1)



Legia: Hubert Nowak - Karol Kosiorek, Rafał Boczoń (Kpt), Fryderyk Misztal, Oliwier Olewiński - gr. testowany, Igor Rosa, Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (41' Jakub Chodkowski), Piotr Zieliński, Przemysław Mizera (+ zmiany powrotne)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 5-1 (1-1) Hetman Zamość 2006 (U15)

Gole:

1-0 25 min. Michał Reterski (as. Konrad Kraska)

1-1 35 min. Marcel Krzemiendak

2-1 50 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka)

3-1 64 min. Mateusz Różański (as. Kuba Nawrocki)

4-1 65 min. Szymon Chojecki (as. Mateusz Różański)

5-1 71 min. Szymon Chojecki (as. Mateusz Różański)



Strzały (celne): Legia 13 (8) - Hetman 26 (6)



Legia: Miłosz Kaniasty [06] - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Konrad Kraska, Jan Leszczyński, Michał Reterski, Kuba Solecki, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba + Leon Falecki, Mateusz Różański, Szymon Chojecki, Maciej Jeleński, Sebastian Baranowski, Kuba Nawrocki + zmiany powrotne

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Jagiellonia Białystok 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maks Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Norbert Merchel [09], Marcel Kiełbasiński, Daniel Wyrozumski, Bartłomiej Leszczyński, Szymon Rusin,, Mikołaj Jasiński, Maciej Chojnowski, Artur Sikorski, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



W miarę udane spotkanie w wykonaniu legionistów, którzy zawodzili tylko pod bramką gospodarzy, w dość licznych stwarzanych przez siebie sytuacjach. Znacznie lepszą skutecznością mogli się pochwalić za to piłkarze "Jagi".



Jagiellonia Białystok 09 - Legia U12



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Jakub Piaseczny, Piotr Bartnicki, Vincent Ziętek, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Badowski [00], Wojciech Paczosa, Kacper Ziółkowski, Ksawery Kopeć, Olivier Ziembicki, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski



Białostocczanie przystąpili do meczu mocno osłabieni personalnie. To mogło nieco odbić się na ich dyspozycji, gdyż przewaga Legii przez większość meczu była wyraźna. Legioniści zaprezentowali sporą powtarzalność w działaniach na boisku, co zapewniło im dużą skuteczność.



