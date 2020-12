Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 5 grudnia 2020 r. 21:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi zakończyli rundę jesienną CLJ zwycięstwem 2-0 nad Escolą Varsovia. W sparingu Legia U17 pokonała 5-0 zwycięzcę grupy D CLJ U17, Wisłę Kraków. Legia U15 wygrała 5-0 z beniaminkiem CLJ U15 Olimpijczykiem Kwakowo, a Legia U14 po ciężkim meczu pokonała 5-1 Hetmana Zamość 2006, który również uzyskał niedawno awans do CLJ. Legia U16 zremisowała 6-6 z Varsovią U17. Legia U12 i U13 zmierzyły się w Białystoku z rówieśnikami z Jagiellonii. Legia U11 zagrała w 9-sbowych składach z Varsovią, zaś gracze o rok młodsi -



CLJ U18: Escola Varsovia 02/3 0-2 (0-0) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 46 min. Radosław Cielemęcki (as. Wiktor Kamiński)

0-2 90+ min. Wiktor Kamiński (as. Ivan Vidošević)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek, Jerzy Munik, Łukasz Rytelewski, Jakub Czajkowski – Bartosz Ślendak, Kacper Gościniarek (90' Michał Kochanowski), Radosław Cielemęcki (90' Fryderyk Janaszek [04]) – Kacper Skwierczyński (82' Ivan Vidošević), Wiktor Kamiński [04], Kajetan Staniszewski (60' Ignacy Dawid). Rezerwa: Sebastian Krejer (br), Patryk Winiarski [04]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Sparing: Legia U17 5-0 (1-0) Wisła Kraków U17

Gole:

1-0 43 min. Dawid Kiedrowicz (karny na nim samym)

2-0 52 min. Dawid Kiedrowicz (as. Bartosz Dziemidowicz)

3-0 71 min. Dawid Kiedrowicz (po indywidualnej akcji)

4-0 82 min. Dawid Kiedrowicz (as. Kacper Knera)

5-0 89 min. Szymon Siodłowski (as. Jordan Majchrzak)



Strzały (celne): Legia 16 (10) - Wisła 7 (2)



Legia: gr. testowany I [05] - Patryk Bek, Bartosz Krasuski [05], Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski (Kpt) - Dawid Kiedrowicz, Bartosz Mikołajczyk [05], Kacper Knera, gr. testowany II (61' Szymon Siodłowski [05], Bartosz Dziemidowicz (61' Marcel Krajewski), Jordan Majchrzak

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Bardzo dobre spotkanie juniorów młodszych, którzy zmierzyli się ze zwycięzcą (w imponującym stylu) grupy "D" CLJ U17. Krakowianie grali wysoko, próbowali odbioru, jednak pod bramką Legii zbyt wolno podejmowali decyzje o strzale, w efekcie czego tracili sporo piłek. Jujż w 5. minucie po trafieniu w słupek Kacpra Knery celnie dobijał Jordan Majchrzak, jednak był na pozycji spalonej. Ten sam gracz groźnie uderzał w 10. minucie z 11 metrów, jednak golkiper Wisły zdołał obronić kąśliwy strzał "Jordiego". W końcówce I połowy legioniści zaczęli coraz częściej zagrażać bramce gości - Dawid Kiedrowicz trafił z bliska w boczną siatkę, niecelnie strzelił Bartosz Krasuski, a po strzale z dystansu Knery, Aleksander Krzyżanowski zbił jego strzał na poprzeczkę. Wiślacy próbowali uderzenia z dystansu, ale sytuacja była pod kontrolą naszego golkipera, który odprowadził futbolówkę szybującą nad poprzeczką. W 43. minucie Dawid Kiedrowicz padł w polu karnym, a następnie sam wykorzystał podyktowaną jedenastkę. W doliczonym czasie gry pierwszą poważniejszą okazję mieli goście, gdy po stałym fragmencie gry, do bezpańskiej piłki pierwszy dopadł jeden z wiślaków - jego uderzenie zostało jednak zablokowane.



Druga połowa była nawet bardziej udana dla drużyny prowadzonej przez Rafała Gębarskiego. O ile w pierwszej połowie krakowianie stosunkowo często zapuszczali się w okolicę pola karnego Legii (choć zwykle szybko tracili tam piłkę), to w drugiej odsłonie naszym graczom udawało się odepchnąć ich bliżej własnej bramki. Znowu błysnął Kiedrowicz - choć w 47. minucie Krzyżanowski zdołał odbić jego uderzenie, w kolejnej akcji był już bezradny. Po efektownym dryblingu dobrze spisującego się Bartosza Dziemidowicza Kiedrowicz strzelił już nie do obrony. Wisła w 60. minucie odpowiedziała uderzeniem z rzutu wolnego, był on jednak niecelny. Po godzinie gry w obu drużynach zaczęły następować zmiany w składzie. W Legii szansę gry otrzymało dwóch niedawnych rekonwalescentów - Marcel Krajewski i młodszy o rok Szymon Siodłowski (bohater zeszłotygodniowego sparingu U16 z Rakowem - 3 gole i asysta w 45 minut). W głównej roli występował jednak nadal Kiedrowicz, który zdobył kolejne dwa gole - po indywidualnej akcji lewym skrzydłem zakończonej mocnym uderzeniem z ostrego kąta w krótki róg, a następnie po prostopadłym podaniu Knery. Strzałów z dystansu próbował też Patryk Bek i sam Kiedrowicz. Od 80. minuty (przy stanie 3-0) goście grali w 10 po drugiej żółtej kartce dla pomocnika gości. Choć był to sparing, trener Wisły zdecydował, że ucząc swojego gracza odpowiedzialności, nie wprowadzi nikogo w jego miejsce. Grając w osłabieniu wiślacy stworzyli za to swoją najlepszą okazję. Groźne uderzenie z rzutu wolnego zbił jednak na rzut rożny rosły bramkarz Legii. W 89. minucie wynik ustalił Siodłowski, który zbiegł do środka zamieniając się pozycjami z Jordanem Majchrzakiem, ten odegrał mu w tempo, a pozyskany w marcu z KS Warka skrzydłowy nie zmarnował szansy sam na sam. Uzyskanie wysokiego wyniku z tak mocnym rywalem (Wisła wygrała swoją grupę CLJ z 13 punktami przewagi), grając w mocno okrojonym składzie (zaledwie 9 zawodników z rocznika 2004 + 4 młodszych) ma dużą wartość. Należy jednak pamiętać, że to tylko sparing i tylko ciężką regularną pracą można przekuć pozytywne impulsy na stały rozwój indywidualny, który pociągnie za sobą lepszą grę drużyny. Runda jesienna układała się dla naszych zawodników "w kratkę" i na wiosnę każdy mecz - z mocnym czy słabszym przeciwnikiem - będzie wart tyle samo.



Legia U16 6-6 (4-2) UKS Varsovia U17 (2004)

Gole:

1-0 25 min. Oskar Lachowicz (dob. strzału Tomasza Rojkowskiego)

2-0 30 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Borowski)

2-1 33 min. Kacper Szczerba b.a.

3-1 38 min. Filip Rejczyk b.a.

3-2 39 min. Kacper Szczerba

4-2 45 min. Roman Żuk (as. Oskar Lachowicz)

5-2 56 min. Maciej Bochniak (as. Franciszek Saganowski)

5-3 57 min. Marcel Kowalewski b.a.

5-4 72 min. Kacper Szczerba (as. Grzegorz Ostalski)

5-5 73 min. Mateusz Zając (dobitka strzału)

5-6 82 min. Hubert Kobusiński (rzut karny)

6-6 89 min. Tomasz Rojkowski (as. Roman Żuk)



Strzały (celne): Legia 16 (11) - Varsovia 22 (14)



Legia: Jan Sobczuk - Franciszek Saganowski [06], Kacper Stankiewicz, Igor Szostek, Lucio Ceci (46' Hubert Ogórek) - Roman Zhuk [06], Kajetan Pysz (17' Tomasz Rojkowski [06]), Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (Kpt), Maciej Bochniak, Filip Borowski

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Po bardzo udanym sparingu z Rakowem, legioniści - w nieco tym razem okrojonym składzie, m.in. bez strzelców wszystkich goli w tamtym spotkaniu i z raptem dwoma rezerwowymi (a od 17. minuty, gdy kontuzji doznał Kajetan Pysz - praktycznie bez żadnego pola manewru) - zmierzyli się z o rok starszymi zawodnikami Varsovii, którzy jesienią występowali (bez zbytniego powodzenia) w I lidze mazowieckiej U17. Gracze Legii mimo braku snajperów, spisywali się całkiem nieźle w ofensywie. Zdobywając kolejne gole, nie ustrzegli się jednak błędów w defensywie. Gracze z Varsovii nieco zbyt łatwo przedostawali się przez środkową strefę Legii i linię obrony, czego efektem były dwa gole. Mimo wszystko, gdy po golach Rojkowskiego, Lachowicza, Rejczyka Zhuka i Bochniaka było już 5-2 wydawało się, że zwycięstwo podopiecznych trenera Kalinowskiego jest niezagrożone. Gra legionistów w obronie nosiła jednak coraz częściej znamiona nonszalancji, ożyły się błedy indywidualne i zaniechania. Do tego bolesne stłuczenie Oskara Lachowicza zaczęło utrudniać mu grę w kontakcie. Goście zdobyli kolejno 4 gole (hat-trick agresywnie grającego i dynamicznego Kacpra Szczerby) i tylko akcja Żuka i Rojkowicza (przesuniętych z zespołu U15) w końcówce spotkania uratowała naszych zawodników przed porażką.



Legia U15 5-0 (2-0) Olimpijczyk Kwakowo 2006 (U15)

Gole:

1-0 4 min. Piotr Zieliński (po ind. akcji)

2-0 22 min. Przemysław Mizera (z karnego na nim samym)

3-0 65 min. Jakub Żewłakow (rzut wolny)

4-0 74 min. Przemysław Mizera (z dystansu, as. gr. testowany)

5-0 77 min. Przemysław Mizera (as. Piotr Zieliński)



Strzały (celne): Legia 34 (16) - Olimpijczyk 8 (1)



Legia: Hubert Nowak - Karol Kosiorek, Rafał Boczoń (Kpt), Fryderyk Misztal, Oliwier Olewiński - gr. testowany, Igor Rosa, Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (41' Jakub Chodkowski), Piotr Zieliński, Przemysław Mizera (+ zmiany powrotne)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 5-1 (1-1) Hetman Zamość 2006 (U15)

Gole:

1-0 25 min. Michał Reterski (as. Konrad Kraska)

1-1 35 min. Marcel Krzemiendak

2-1 50 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka)

3-1 64 min. Mateusz Różański (as. Kuba Nawrocki)

4-1 65 min. Szymon Chojecki (as. Mateusz Różański)

5-1 71 min. Szymon Chojecki (as. Mateusz Różański)



Strzały (celne): Legia 13 (8) - Hetman 26 (6)



Legia: Miłosz Kaniasty [06] - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Konrad Kraska, Jan Leszczyński, Michał Reterski, Kuba Solecki, Aleks Płoszka, Stanisław Gieroba + Leon Falecki, Mateusz Różański, Szymon Chojecki, Maciej Jeleński, Sebastian Baranowski, Kuba Nawrocki + zmiany powrotne

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Jagiellonia Białystok 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maks Dołowy, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Norbert Merchel [09], Marcel Kiełbasiński, Daniel Wyrozumski, Bartłomiej Leszczyński, Szymon Rusin,, Mikołaj Jasiński, Maciej Chojnowski, Artur Sikorski, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



W miarę udane spotkanie w wykonaniu legionistów, którzy zawodzili tylko pod bramką gospodarzy, w dość licznych stwarzanych przez siebie sytuacjach. Znacznie lepszą skutecznością mogli się pochwalić za to piłkarze "Jagi".



Jagiellonia Białystok 09 - Legia U12



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Jakub Piaseczny, Piotr Bartnicki, Vincent Ziętek, Mateusz Strzelecki, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Aleksander Badowski [00], Wojciech Paczosa, Kacper Ziółkowski, Ksawery Kopeć, Olivier Ziembicki, Borys Boryszewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski



Białostocczanie przystąpili do meczu mocno osłabieni personalnie. To mogło nieco odbić się na ich dyspozycji, gdyż przewaga Legii przez większość meczu była wyraźna. Legioniści zaprezentowali sporą powtarzalność w działaniach na boisku, co zapewniło im dużą skuteczność.



Legia U11 - UKS Varsovia U11



Strzały (celne): Legia 16 (12) - Varsovia 7 (5)



Grano 2x30 minut, w 9-osobowych składach



Legia: Franciszek Golański - Oliwier Pruszyński, Dawid Rodak, Mateusz Pawłowski, Oskar Putrzyński, Igor Brzozowski, Xawery Eichler, Tymon Płoszka (Kpt), Antoni Błoński, Aleksy Chmielewski, Wiktor Wach [09], Filip Hołowiński

Trener: Mateusz Majewski, Mateusz Legierski



Niezwykle ciekawe spotkanie sparingowe rozegrali legioniści z zespołu U11. Choć grali z rówieśnikami z Varsovii, mecz rozegrano wg przepisów dla kategorii starszej (spalone, większe boisko i 9-sobowe składy). Już pierwsza połowa, mimo że bezbramkowa, zapowiadała spore emocje do samego końca. Obrona Legii spisywała się dobrze i Franciszek Golański przed przerwą tylko dwukrotnie wystawiany był na próbę. W drugiej odsłonie obie drużyny zagrały jeszcze odważniej i pod obiema bramkami było momentami gorąco. Od 40. minuty inicjatywę zaczęli przejmować gracze Legii i to oni prawie do końca spotkania nadawali ton wydarzeniom. Za tydzień Legia zmierzy się w LTC z Zagłębiem Lubin.



Legia U10 - Broń Radom 2010/11



Strzały (celne): Legia 68 (43) - Broń 21 (15)



Grano 4x20 minut



Legia: Oliwier Frąckiewicz - Michał Kuć, Cyprian Lipiński, Julian Liwartowski, Bartosz Gawryś, Stefan podgórski, Szymon Wlazło, Radosław Maćkowski. gr. testowany, Maksymilian Albrecht, Stanisław Ziętek, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz

Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Michał Konieczny, Tymoteusz Neuff



Z dobrej strony zaprezentowali się gracze najmłodszej drużyn Akademii. Choć w każdej z pierwszych trzech kwart wynik otwierali goście, potem to zwykle legioniści przechodzili do ofensywy, atakując dość wysoko i szukając dogodnych rozwiązań indywidualnych oraz drużynowych. Szczególnie udane w wykonaniu graczy z Łazienkowskiej było drugie 20 minut spotkania. W trzeciej odsłonie to radomianie zagrali bardziej ofensywnie i mieli więcej powodów do radości. Na ostatnie 20 minut nasi gracze zmobilizowali się jednak mocno. Ich atutem była dobra gra 1 na 1 i szeroki repertuar sposobów wykończenia akcji ofensywnych - pojedynki indywidualne, szybkie zespołowe wymiany piłki czy wreszcie uderzenia z dystansu, w których celowali szczególnie Lipiński i Paprocki. Całość drużyny zasłużyła na pochwały.



Wcześniej tego samego dnia Broń Radom 2010 zagrała w LTC z zespołem Legia Soccer Schools U11 (grupy A i B). Trenerzy Piotr Chmiel i Daniel Modzelewscy dali szansę gry niemal wszystkim dostępnym graczom z obu grup.



Legia LSS U9 w lidze zimowej LSS:



Legia LSS I U9 - Widok Skierniewice II 2012

Legia LSS II U9 - Widok Skierniewice I 2012

Legia LSS II U9 - AP Gigant Smile Łajski/Legionowo 2012



Legia Soccer Schools I: Ignacy Silski, Hugo Tatarnikov, Jan Jeremi Jurkiewicz, Julian Bieszki, Mieszko Wojdyga, Artem Lavrentiev

Legia Soccer Schools II: Iwo Kamuda, Antoni Sałamacha, Dzidek Kinasiewicz, Jakub Opieczyński, Maciej Dziankowski, Alexander Walkiewicz

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Ciekawe mecze rozegrali najmłodsi legioniści podczas meczów Mistrzowskiej ligi zimowej rozgrywanych w sobotę przy Łazienkowskiej. Spotkanie z Widokiem Skierniewice II stało na wysokim poziomie z obu stron. Po 10 minutach zaciętej wymiany ciosów inicjatywa zaczęła przechylać się na stronę gospodarzy. Legioniści tworzyli sobie sporo dobrych okazji, choć z wykorzystywaniem ich nie było może najlepiej. W drugim spotkaniu, pozostali gracze Legii (zespół LSS U9 podzielony został na 2 grupy) zagrali z Widokiem Skierniewice I. Spotkanie to było bardzo zacięte, choć i udane już w pierwszej połowie. Po przerwie można było za to oglądać już koncert gry młodych legionistów. Zarówno pomysłowość, jak i realizacja pomysłów oraz skuteczność stały w tym okresie gry na wysokim poziomie.

Trzeci mecz, z AP Gigant SMILE, nie był już tak udany jak dwa poprzednie. Nasi gracze zagrali bardziej ospale, zabrakło ruchu bez piłki oraz zapału w grze. W tym zaciętym spotkaniu walka trwała jednak do ostatnich chwil.



