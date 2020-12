Mikołajkowe aukcje Fundacji Legii - tylko dziś!

Niedziela, 6 grudnia 2020 r. 10:01 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Tylko dziś do godziny 22:00 macie możliwość wylicytowania wyjątkowych prezentów, jak np. rękawice Artura Boruca z autografem, rakieta tenisowa Igi Świątek z jej podpisem, video życzenia od piłkarza Legii czy obejrzenie meczu Legii z loży biznesowej.



Fundacja Legii wystartowała z mikołajkową akcją, z której wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na paczki świąteczne i ciepłe posiłki dla warszawskich seniorów, wspieranych w akcji #GotowiDoPomocy. Akcja ruszyła w kwietniu i adresowana jest do osób starszych, które w czasie pandemii powinny ograniczać ryzyko zarażenia do minimum. Klub razem z partnerami i wolontariuszami dostarczył już 40 tysięcy posiłków do mieszkających w Warszawie seniorów. Obecnie trzy razy w tygodniu pomoc otrzymuje blisko 50 osób znajdujących się w najcięższej sytuacji.



WSZYSTKIE AUKCJE FUNDACJI



100 prezentów na mikołajkowej aukcji Fundacji Legii:



Obejrzenie meczu z loży biznesowej 1x

Rozegranie meczu w Legia Training Center 1x

Rakieta tenisowa Igi Świątek, triumfatorki Rolanda Garrosa z autografem 1x

Rękawice bramkarskie Artura Boruca z autografem 1x

Spersonalizowane życzenia od zawodników w formie video 10x

Opaska kapitańska z autografem Artura Jędrzejczyka 1x

Koszulka meczowa Łukasza Brozia z Ligi Mistrzów UEFA 2016/17 1x

Koszulka z podpisem Marko Vesovicia 3x

Koszulka Domagoja Antolica z podpisania kontraktu 1x

Koszulka meczowa z meczu z Górnikiem Zabrze (19.11.2017) z podpisem Adama Hlouska 1x

Koszulka meczowa z meczu z Górnikiem Zabrze (19.11.2017) z podpisem Inakiego Astiza 1x

Koszulka z podpisami zawodników Legia Amp Futbol 1x

Czerwono-złota koszulka meczowa na 100 lecie Niepodległości 1x

Trening piłkarski w Legia Training Center z trenerem Akademii Legii 1x

Wycieczka po Legia Training Center 3x

Wycieczka po stadionie Legii Warszawa 5x

Albumy ze zdjęciami i dedykacją prezesa Dariusza Mioduskiego 10x

Bombki z podpisami piłkarzy i trenera 20x

Kartka świąteczna z życzeniami piłkarzy 10x

Pocztówka ze zgrupowania zimowego z podpisem trenera i zawodników 5x

Mystery Box (paczka z niespodziankami od klubu) 4x

Rękawice bramkarskie z autografem Artura Boruca

Plakaty z autografem Artura Boruca 10x

Świąteczne ciasta i słodkości z legijną dekoracją od Braci Wiśniewskich 5x

Zestaw gadżetów z logo Legia Training Center 1x