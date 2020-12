Transmisja meczu Victoria - Legia

O godzinie 14 futsaliści Legii rozpoczną kolejny ligowy mecz. Tym razem lider I ligi udał się do Sulejówka, gdzie zmierzy się z miejscową Victorią. Dwa ostatnie mecze legioniści przegrali, więc liczymy dziś na powrót na ścieżkę wygranych, tym bardziej, że Victoria wygrała w obecnym sezonie tylko raz i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Poniżej możecie obejrzeć transmisję z tego spotkania przygotowaną przez drużynę gospodarzy.

