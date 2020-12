We wtorek losowanie kolejnej rundy Pucharu Polski

We wtorek o godzinie 14 w siedzibie PZPN odbędzie się losowanie par 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Do tego etapu awansowało 10 drużyn Ekstraklasy, 5 pierwszoligowców i 1 ekipa z II ligi. W losowaniu wezmą udział następujące drużyny: Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Lech Poznań, Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Cracovia, Raków Częstochowa, Zagłębie Lubin, Warta Poznań, Puszcza Niepołomice, Arka Gdynia, ŁKS Łódź, Radomiak Radom, Górnik Łęczna i Chojniczanka Chojnice. Mecze 1/8 finału odbędą się 10 lutego 2021 roku. Puchar Polski 2020/21

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.