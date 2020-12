Rezerwy

Podsumowanie rundy jesiennej Legii II

Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r. 09:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dobiegły końca rozgrywki w III lidze w tym roku kalendarzowym. Po 18 rozegranych meczach Legia II Warszawa zajmuje w tabeli 5. miejsce z dorobkiem 30 punktów. Jesienią domowe mecze piłkarze Legii rozgrywali na stadionie miejskim w Grodzisku Mazowieckim, tylko jedno spotkanie odbyło się w Legia Training Center.



Podopieczni Tomasza Sokołowskiego zanotowali w sumie 9 zwycięstw, 3 remisy i 6 porażek. "Wojskowi" tracą 9 punktów do lidera Pogoni Grodzisk Mazowiecki i mają 3 punkty przewagi nad dziewiątą lokatą, która oznaczała walkę o utrzymanie w dalszej części sezonu.



W obecnych rozgrywkach po 21 kolejkach następuje podział:

- grupa mistrzowska: drużyny z miejsc 1-8 do końca sezonu zagrają ze sobą sobą mecz i rewanż (14 spotkań). Do II ligi awansuje drużyna, która zajmie 1. miejsce w końcowej tabeli;

- grupa spadkowa: drużyny z miejsc 9-22 zagrają po 13 spotkań. Z III ligi spada co najmniej 7 drużyn. Liczba spadkowiczów może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z wyższych lig.



Aktualna tabela i terminarz III ligi, grupy I



Runda wiosenna ruszy w marcu



Legia II wróci do gry w połowie marca. Wcześniej odbędą się zaległe mecze, których nie udało się rozegrać jesienią. W fazie zasadniczej sezonu pozostały do rozegrania trzy kolejki:

14.03.2021 (ND) 11:00 - Legia II Warszawa - KS Kutno

20.03.2021 (SO) 15:00 - Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa

28.03.2021 (ND) 12:00 - Legia II Warszawa - Ruch Wysokie Mazowieckie



Statystyki piłkarzy Legii II



Najwięcej minut w rundzie jesiennej rozegrał Kamil Kurowski. Kapitan rezerw wystąpił we wszystkich spotkaniach, z czego w 13 od pierwszej do ostatniej minuty. Po 14 meczów mają na swoim koncie Radosław Cielemęcki i Ariel Mosór.



Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny jest Szymon Włodarczyk, który zdobył 9 goli w 13 występach. Siedem bramek na swoim koncie zgromadził Damian Warchoł. Trzeci w tej klasyfikacji jest Łukasz Łakomy z trzema trafieniami. 19-letni pomocnik wystąpił jednak zaledwie w 5 meczach, ponieważ we wrześniu został odsunięty od gry, ponieważ nie podpisał nowego kontraktu z Legią i zdecydował się na odejście zimą z klubu.



W ostatnich miesiącach część zawodników krążyła między pierwszą a drugą drużyną. Dwóch młodych graczy doczekało się debiutu w zespole Czesława Michniewicza. Byli nimi Cezary Miszta i Kacper Skibicki. W III lidze wystąpiło 9 graczy, którzy mają na swoim koncie co najmniej jeden mecz z "jedynce" w tym sezonie.



Z kolei na niektóre spotkania do Legii II powoływani byli Patryk Pierzak i Dawid Barnowski z drużyny rywalizującej w Centralnej Lidze Juniorów. W drugą stronę także nie zabrakło ruchów - Jakub Kisiel, Radosław Cielemęcki, Kacper Gościanirek, Jakub Kowynia i Jehor Macenko grywali czasami na poziomie CLJ.