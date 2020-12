Zimowe nowości w sklepie Żyleta i Legia FanStore

Środa, 9 grudnia 2020 r. 12:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sklepie Żyleta pojawiły się kibicowskie nowości, które z pewnością przydadzą się chłodniejsze dni. Do sprzedaży trafiły czapki zimowe - sześć wzorów (40 zł), rękawiczki polarowe (35), kominy (40), chusty (25), nowa świąteczna koszulka (70) oraz legijne bluzy z kapturem (170). Sklep Żyleta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19 oraz w soboty od 11 do 16, a dokonując w nim zakupów, wspierasz legijnych ruch kibicowski. Przy zakupach za minimum 200 złotych, przesyłka gratis. Nowości z Żylety znajdziecie tutaj.



Z kolei w oficjalnym sklepie Legii wśród nowości pojawiły się nowe wzory bluz męskich z kapturem (od 180 do 200 zł) i bez kaptura (160 zł). W sklepie pojawiło się również osiem nowych wzorów t-shirtów, które kosztują 70 i 80 złotych. Karneciarze mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. W sprzedaży są również dwa zestawy bombek choinkowych (40 i 50 zł), świąteczne skarpetki (20), szalik zimowy (60), pięć wzorów czapek (60) oraz rękawiczki (60 i 70).



Nowości ze sklepu Żyleta:









Nowości w Legia FanStore: