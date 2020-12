11-13.12: Weekendowy rozkład jazdy

Nasi piłkarze w sobotę zagrają w Krakowie z Wisłą, na wyjeździe zagrają również nasi koszykarze - ich niedzielny mecz w Radomiu będzie można zobaczyć (odpłatnie) w serwisie Emocje.TV. W niedzielę o godzinie 14:00 zachęcamy do śledzenia transmisji video z meczu naszych I-ligowych futsalistów, którzy podejmować będą zespół Widzewa. Z kolei siatkarze Legii w sobotę na Mokotowie zmierzą się z SMS-em Spała. Rozkład jazdy: 12.12 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 12.12 g. 17:00 Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg 12.12 g. 18:00 Legia Warszawa - SMS PZPS II Spała [siatka, ul. Niegocińska 2a] 12.12 g. 18:45 FC Emmen - FC Den Haag 12.12 g. 19:00 Legia II Warszawa - ŁKS Łódź [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 12.12 g. 20:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa 13.12 g. 12:40 Korona Kielce - Radomiak Radom 13.12 g. 14:00 Legia Warszawa - Widzew Łódź [futsal, ul. Gładka 18] 13.12 g. 19:30 HydroTruck Radom - Legia Warszawa [kosz] Młodzież: 12.12 g. 10:30 Legia Warszawa U-12 - Ostrowianka Ostrów Maz. U-12 [kosz, ul. Narbutta 14] 12.12 g. 11:00 Legia Warszawa U-16 - Polonia Warszawa 05 U16 [LTC, boisko 7] 12.12 g. 13:00 Legia Warszawa U-17 - Stal Rzeszów U-17 [LTC, boisko 7] 12.12 g. 15:00 Legia Warszawa U-15 - Znicz Pruszków 05 [LTC, boisko 7] 12.12 g. 17:00 Legia Warszawa U-14 - Wisła Płock 07 [LTC, boisko 7] 13.12 g. 12:00 Legia Warszawa U-17 - Gim 92 Ursynów U-17 [kosz, ul. Andriollego 1] 13.12 g. 12:00 Legia Warszawa U-13 - Klub Sportowy Pułaski Warka U-13 [kosz, ul. Narbutta 14] 13.12 g. 12:00 Legia Warszawa U-10 - Zagłębie Lubin U10 [LTC, boisko 7] 13.12 g. 12:00 Legia Warszawa U-11 - Zagłębie Lubin U11 [LTC, boisko 7] 13.12 g. 14:00 Legia Warszawa U-12 - Zagłębie Lubin U12 [LTC, boisko 7] 13.12 g. 16:00 Legia Warszawa U-13 - Zagłębie Lubin U13 [LTC, boisko 7] Mistrzowskie Ligi Piłkarskie: Jak co tydzień, drużyny Legia Soccer Schools biorą udział w rozgrywkach ligi zimowej odbywającej się na obiektach Legii (przede wszystkim na Łazienkowskiej). 12.12 g. 16:30 Legia LSS I U12 - Sokół Serock 2009 12.12 g. 17:25 Legia LSS II U12 - Sokół Serock 2009 12.12 g. 18:15 Widok Skierniewice I 08 - Legia LSS I U13 13.12 g. 12:10 FA Warszawa 08 - Legia LSS II U13 13.12 g. 12:10 Legia LSS I U13 - Orzeł Warszawa 08 13.12 g. 14:00 Gigant Smile 2013 - Legia LSS U8 13.12 g. 14:55 Sokół Serock 13 - Legia LSS U7 13.12 g. 15:50 Sokół Serock 13 - Legia LSS U8 13.12 g. 15:50 Legia Ladies 07/8 - Widok Skierniewice II 2009 13.12 g. 16:45 Legia LSS I U9 - Legia LSS II U9 13.12 g. 16:45 Widok Skierniewice I 13 - Legia LSS U8 13.12 g. 17:40 Legia Ladies 08/9 - FDA Wieliszew 2010 13.12 g. 17:40 Legia Ladies 10/11 - AP Gigant Smile 2012 13.12 g. 18:35 Legia Ladies 08/9 - AP Gigant Smile 2010

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Korona K. 0-2 Radomiak R. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wisla 0-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl FC Emmen 0-2 FC Den Haag. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Slask II W. 1-1 Olimpia E. odpowiedz

LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 2-0 Miedz L. odpowiedz

