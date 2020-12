Podsumowanie weekendu: 5-6 grudnia

Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r. 13:16 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

To był udany weekend dla legijnej rodziny. Piłkarze wygrali z Lechią Gdańsk i wrócili na fotel lidera, a zawodnikom z pozostałych sekcji poszło równie dobrze!



Koszykówka



PLK: King Szczecin 60-70 Legia Warszawa

Kwarty: 20-18, 17-18, 11-17, 12-17



Legioniści na zakończenie rundy wygrali w Szczecinie z Kingiem przewagą dziesięciu punktów. Po pierwszej połowie jedynym oczkiem prowadziła ekipa gospodarzy, jednak następnie to legioniści pokazali na co ich stać. Najwięcej punktów, bo aż 16 rzucił Lester Medford Jr, który Legię zasilił kilka dni temu. Były koszykarz m.in. Startu Lublin ma zastąpić Justina Bibbinsa. "Zieloni Kanonierzy" rundę kończą na pozycji wicelidera z dorobkiem 12 zwycięstw i tylko 3 porażek. Lepszy jest jedynie Zastal Zielona Góra (13 wygranych, 1 przegrana). Już w najbliższą niedzielę warszawiacy zagrają w Radomiu.



Futsal



I liga: Victoria Sulejówek 6-10 (1-5) Legia Warszawa

Gole dla Legii: Tarnowski 3, Milewski 2, Smoczyński 2, Gliński, Och, Zalewski



Legioniści po serii dwóch porażek wygrali na wyjeździe z Victorią Sulejówek. "Wojskowi" po pierwszej połowie prowadzili 5-1. Aktualnie legioniści zajmują 2. miejsce w tabeli i tracą punkt do AZS-u UG Gdańsk. Warszawiacy w najbliższą niedzielę zmierzą się z Widzewem Łódź.



Siatkówka



II liga: AZS UWM Olsztyn 0-3 Legia Warszawa

Sety: 17-25, 24-26, 20-25



Siatkarze się nie zatrzymują! Ponownie wygrywają pewnie 3-0, tym razem z AZS-em UWM Olsztyn. Niezmiennie prowadzą w tabeli. W najbliższą sobotę legioniści zmierzą się w Warszawie z SMS-em PZPS II Spała.



