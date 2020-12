ŁKS Łódź rywalem Legii w 1/8 finału Pucharu Polski

Komentarze (15)

CULT CULT CULT - 34 minuty temu, *.amazonaws.com LELELELELEEEEEEGIIIIAAAAAAAAA! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wolfik i kibicL: tak, macie rację. Jakoś wyleciał mi ten mecz. Ale wtedy też mecze rewanżowe były. odpowiedz

Szemrany - 4 godziny temu, *.centertel.pl Z racji tego że Legia jest mistrzem Polski to z kim by nie grała to zawsze będzie grać na wyjeździe.

P. S. To wiadomość dla tych "kibiców" sukcesu bo ręce aż opadają. odpowiedz

wrt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Szemrany: kiedy oba zespoły są z tej samej ligi gospodarz jest losowany odpowiedz

Bartosz83 - 4 godziny temu, *.lukman.pl ŁKS ostatnio ma kłopoty, zatem na dziś bezproblemowy awans , natomiast w lutym może być trudniej. A tak to liczyłem na Lecha , Cracovie bądź Raków u siebie. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Losowanie dobre, nie powinniśmy mieć problemów z awansem, zwłaszcza że "Rodowici" muszą pilnować ligi. odpowiedz

SF - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Jak nie Widzew to LKS !! odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Czy ktoś pamięta, kiedy my ostatnio graliśmy u siebie w pp? Mnie się zdaje, że to była Bytovia i 4:2. Szkoda, że nie mongoły z profesurem na czele. Marzył mi się taki meczyk u siebie i ich śmieszne oświadczenie. No szkoda. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Arek: A nie z Górnikiem? I bramka Pazdana w ostatniej minucie? odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Arek:chyba z górnikiem, u nas 2-1. Gołe Kucharczyk z wolnego i w ostatniej akcji meczu Ja ro sław!!!



odpowiedz

Michal - 5 godzin temu, *.chello.pl A jak zaszkodzi..... odpowiedz

WP - 5 godzin temu, *.com.pl Radomiak był blisko. Szkoda odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Który to już mecz w PP gdzie Legia gra na wyjeździe? odpowiedz

M - 5 godzin temu, *.jmdi.pl @(L)egiunia Fanatic(L): Taki jest przepis że drużyna z niższej ligi jest gospodarzem odpowiedz

