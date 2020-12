Niegroźny uraz Kapustki

W ostatnich minutach sobotniego meczu z Lechią Gdańsk Bartosz Kapustka został brutalnie sfaulowany przez Tomasza Makowskiego. Piłkarz od razu opuścił boisko, a trener "Wojskowych" na konferencji pomeczowej powiedział, że "wyglądało to bardzo brzydko, piszczel był mocno zbity, zrobiła mu się dziura w nodze". Na szczęście szczegółowe poniedziałkowe badania nie wykazały poważnego urazu. - W ciągu kilku dni powinien dołączyć do treningu z zespołem - poinformowała Izabela Kruk , rzecznik prasowa Legii.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

dodaj

Goclaw - 2 godziny temu, *.centertel.pl Panie Bartoszu cieszę się ze nic poważnego. Martwię sie czy na skisła wyzdrowiejesz.. Pozdrawiam. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe ile ten rzeźnik dostanie kary? odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Dobra wiadomość. Kapuście rośnie forma i szkoda byłoby to zaprzepaścić. odpowiedz

Wiem co mówię - 3 godziny temu, *.chello.pl Może i niegroźny ale bolało odpowiedz

MARKUS - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl makowski pomylił FUTBOL z rugby kara adekwatna do chamskiego wejścia czyli najwyższa odpowiedz

Robert Szenfeld - 5 godzin temu, *.landirenzo.pl Niemoc tych pajacy z gdańska tak się właśnie objawia . Zresztą , cracovia gra jeszcze gorzej .. faulują , strzelą jeden ochłap i cofają się na 30 metr. ,, taktyka ,, probieża ... No i oczywiście oni zawsze najciężej pokrzywdzeni biedactwa .

Makowski powinien mieć wolne na 5 meczy . odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Robert Szenfeld : Masz 100% racji, dodam jeszcze, że taką "taktyką" ci goście zabijają poziom piłkarski w naszej lidze. Chciałbym mieć możliwość wykrzyczenia im prosto w ryj, że w piłce nożnej chodzi o strzelanie goli a nie o kopanie po nogach. odpowiedz

Pacho - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: też się zgadzam. Sprostował bym jedynie "poziom piłkarski" naszej ligi. Pewnie chodziło o "resztki poziomu piłkarskiego" naszej ligi albo poziom europejski z przed 20 lat? odpowiedz

manufaktura - 5 godzin temu, *.vectranet.pl No to ulga bo fajnie zagrał i jestem ciekawy czy pójdzie za ciosem w następnych meczach odpowiedz

Bolek - 5 godzin temu, *.telenor.se Krw... Kilku dni chlopak w gazie wielka szkoda.. Ale dobrze ze tak sie skonczylo. Mam nadzieje ze formę utrzyma i zagra z skisla w krakowie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.