W Krakowie bez Lewczuka

W sobotnim meczu Lechia - Legia sędzia pokazał więcej żółtych kartek niż odnotowały to wszystkie media. Jak ustaliliśmy, w tunelu prowadzącym do szatni sędzia Paweł Gil napomniał drugimi żółtymi kartkami Igora Lewczuka z Legii i Michała Nalepę z Lechii, a w konsekwencji czerwonymi. Dla legionisty były to żółte kartki numer 3 i 4 w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu z Wisłą Kraków. Żółte kartki legionistów: 4 - Igor Lewczuk * 3 - Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenović 2 - Andre Martins, Bartosz Kapustka, Luquinhas, Bartosz Slisz 1 - Domagoj Antolić, Josip Juranović, Luis Rocha, Tomas Pekhart, Rafael Lopes, Maciej Rosołek * - pauza w najbliższym meczu

Felek - 26 minut temu, *.play-internet.pl Spokojnie. Wietes wkroczy do akcji ;-) odpowiedz

MARKUS - 48 minut temu, *.t-mobile.pl można DOPÓKI ubrany jesteś w strój piłkarski nie raz tak było odpowiedz

Radi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl jak mozna po końcowym gwizdku, po meczu dac kartke??? odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.net.pl @Radi: normalnie odpowiedz

Do Redakcji! - 1 godzinę temu, *.virginm.net A co tam sie odjaniepawlilo moze nam powiecie :) tez chcemy wiedziec za co sie te kartki posypaly po meczu!! Pozdro odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @Do Redakcji!: Skoro solidarnie otrzymali je w tunelu piłkarz Legii i Lechii to można się domyślić, że doszło do jakiejś wymiany poglądów ;) odpowiedz

Do Redakcji! - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Woytek (Legionisci.com): W sumie mozna ale myslalem ze macie moze jakies konkretniejsze info. Hehe. Pozdro!

Ave Legia! odpowiedz

Pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Woytek (Legionisci.com): ale to jest jakaś ekstraklasowa i klubowa tajemnica ? Nie łatwiej napisać, ze złapali się za klapy albo dali sobie po kopie w tyłek ? Mimo wszystko mnie to interesuje z jakiego powodu bedzie pauzował odpowiedz

robochłop - 23 minuty temu, *.tpnet.pl @Do Redakcji!: ponieważ użyłeś w swoim zepsutym muzgu wulgarnego zwrotu mającego zbeszcześcić pamięć jednego z najwybitniejszych polaków, którego słuchałem na żywo...na placu Piłsudzkiego z tysiącami rodaków...odpowiem ci tak barbarzyńco- tusk ci pajacu do tego, co tam się zrobiło...degeneracie... odpowiedz

PanMarcin - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Nie no ten sabotażysta Wieteska będzie grał :/ odpowiedz

Książę Nocy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Same dobre wieści dzisiaj :) odpowiedz

